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29 июля 28°C

Актриса прыгала, режиссер рыдала: гости Шукшинского фестиваля прошли по «зеленой дорожке» в Сростках

Звездных гостей Шукшинского фестиваля в Сростках встречали блинами и пирогами. К вечеру они поднялись на Пикет во главе с губернатором Виктором Томенко.

Гости Шукшинского фестиваля на Пикете.
Гости Шукшинского фестиваля на Пикете.
Анна Зайкова.

На горе гости еще раз прошли по красной дорожке, которая, впрочем, была зеленой, из травы. После выступлений творческих коллективов края и награждения победителей кинофестиваля, прошла церемония возложения цветов к памятнику Василию Шукшину.

К памятнику пошли президент фестиваля Виктор Мережко, делегация писателей, режиссер Алексей Петрухин и актриса Анна Чурина, актер и спортсмен Олег Тактаров, Алиса Гребенщикова, жюри и участники фестиваля короткометражных и полнометражных фильмов.

Режиссер Ренита Григорьева расплакалась у памятника, а писатель Михаил Тарковский долго стоял, обнимая ногу Шукшина.

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