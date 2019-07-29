Актриса прыгала, режиссер рыдала: гости Шукшинского фестиваля прошли по «зеленой дорожке» в Сростках

Звездных гостей Шукшинского фестиваля в Сростках встречали блинами и пирогами. К вечеру они поднялись на Пикет во главе с губернатором Виктором Томенко.

На горе гости еще раз прошли по красной дорожке, которая, впрочем, была зеленой, из травы. После выступлений творческих коллективов края и награждения победителей кинофестиваля, прошла церемония возложения цветов к памятнику Василию Шукшину.

К памятнику пошли президент фестиваля Виктор Мережко, делегация писателей, режиссер Алексей Петрухин и актриса Анна Чурина, актер и спортсмен Олег Тактаров, Алиса Гребенщикова, жюри и участники фестиваля короткометражных и полнометражных фильмов.

Режиссер Ренита Григорьева расплакалась у памятника, а писатель Михаил Тарковский долго стоял, обнимая ногу Шукшина.