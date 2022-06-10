10 июня
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Актер Бедарев рассказал о студенческих годах в Барнауле

Российский актер театра и кино, сценарист Дмитрий Бедарев снялся в новом сериале ТНТ «Детективное агентство Мухича». Это спин-офф популярного «Полицейского с Рублевки». В преддверии сериала актер вспомнил молодость, которую провел в Барнауле.

Дмитрий Бедарев.
Дмитрий Бедарев.
предоставлено altapress.ru

Студенческие годы прошли прекрасно, уверен артист. Первую специальность он получил в АлтГУ, где изучал физику.

«Сам Барнаул у меня ассоциируется с празднованиями Дня города, которых помню очень много, площадью Сахарова и телеканалом „Экспресс“, тогда называвшимся ТВ-Плюс. Со второго курса я работал на телевидении. Насколько мне известно, сейчас этого канала уже нет, остался только проект „Модная жизнь“», — поделился актер.

На телевидении (с 1997 по 2005 годы) он вел ряд проектов, например, передачу «Счастливые грибочки».

Дмитрий Бедарев.
Дмитрий Бедарев.
предоставлено altapress.ru

В 2005 году переехал в Москву, где начал кинокарьеру, сыграв первую роль в сериале «Сделка». А позже уже имел честь сниматься с Александром Абдуловым, Игорем Лифановым и другими в сериале «Маршрут» (реж. Владимир Фатьянов, 2007).

В «Детективном агентстве Мухича» Бедарев сыграл киллера, но подробно рассказывать не стал.

Дмитрий Бедарев.
Дмитрий Бедарев.
предоставлено altapress.ru

В любом случае все желающие смогут сами узнать детали. Сериал стартует на ТНТ 20 июня в 20:00.

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