Что делать, если укусила мошка

Мошки — это представители семейства двукрылых. Их вред для человека заключается в том, что при укусе они буквально вгрызаются в кожу. В слюне насекомого содержатся вещества, которые вызывают припухлость пораженного участка. Более того, мошка вместе со слюной может передавать человеку возбудители различных заболеваний: бартонеллеза, лейшманиоза, мансонеллеза и онхоцеркоза.
Реакция на укус мошки:
покраснение;
появление небольшого уплотнения на коже;
зуд;
отек;
жжение;
дискомфорт.
Как отличить укус мошки от укуса комара:
На месте комариного укуса сразу образуется волдырь, сопровождаемый зудом. Мошка же маскирует свое деяние — укус проявляется жжением и зудом спустя несколько часов, сутки.
Первая помощь:
1. По возможности изолируйтесь от «кусалок»;
2. Промойте кожу теплой водой с мылом, желательно антибактериальным;
3. Приложите к месту укуса лед или ткань, смоченную холодной водой. Это поможет временно убрать зуд. Рекомендуется делать процедуру несколько раз в день по 10-15 минут.
4. Если мошка укусила вас в руку или ногу — приподнимите конечность, это на время снизит кровоток;
5. Старайтесь не трогать, а уж тем более не расчесывать укус! Это будет препятствовать заживлению, также есть риск занести инфекцию. Сильный зуд можно снять легким похлопыванием или надавливанием по укусу.
Елизавета Лемешкина
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