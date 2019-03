11 марта британский исполнитель Джон Ньюман, ставший популярным с песней Can you love me again, должен выступить на Универсиаде в Красноярске. О своих впечатлениях от сибирских холодов певец рассказал в сториз в Instagram. Морозы ему не очень понравились, пишет «МК».