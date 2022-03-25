Авербух огорчился, что на шоу «Ледниковый период» разрушаются семьи

Фигурист и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух осудил «разрушение семей» на ледовом проекте. Своими мыслями он поделился в интервью на YouTube-канале «Начало», которое ведет Ирина Безрукова.

Между тем, участники прежде всего должны думать о тренировках, а не о любовных похождениях, уверен он.

«Плохо отношусь к этому <…> Суть проекта в том, что люди находятся на определенном пике, они немножко беззащитные <> И если у людей совпала химия, энергия, они действительно в один момент начинают дышать одним воздухом <> И людей это очень сближает», — пояснил Авербух.

Он подчеркнул, что как продюсеру проекта, ему неприятно, что в СМИ больше муссируют любовные отношения в парах, а не их творческие номера.

«Все становится бытовой историей. Меня это ранит», — сказал фигурист.

На шоу он также рассказал о своих отношениях с женой Елизаветой Арзамасовой и о воспитании детей.

Ранее стало известно, что народная артистка России Чулпан Хаматова заявила, что покинула страну и пока не намерена возвращаться.