Авербух огорчился, что на шоу «Ледниковый период» разрушаются семьи

Между тем, участники прежде всего должны думать о тренировках, а не о любовных похождениях, уверен он.
«Плохо отношусь к этому <…> Суть проекта в том, что люди находятся на определенном пике, они немножко беззащитные <> И если у людей совпала химия, энергия, они действительно в один момент начинают дышать одним воздухом <> И людей это очень сближает», — пояснил Авербух.
Он подчеркнул, что как продюсеру проекта, ему неприятно, что в СМИ больше муссируют любовные отношения в парах, а не их творческие номера.
«Все становится бытовой историей. Меня это ранит», — сказал фигурист.
На шоу он также рассказал о своих отношениях с женой Елизаветой Арзамасовой и о воспитании детей.
Ранее стало известно, что народная артистка России Чулпан Хаматова заявила, что покинула страну и пока не намерена возвращаться.