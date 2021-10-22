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Инспектор алтайской Росгвардии выиграла в конкурсе «Леди де ля Шарм России 2021»

Инспектор фонда отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Алтайскому краю Анастасия Баранова стала победительницей во всероссийском конкурсе элегантности и обаяния «Леди де ля Шарм России 2021».

Конкурс красоты. Тиара.
Конкурс красоты. Тиара.
CC0

Для того, чтобы стать участницей, ей пришлось победить сначала в конкурсе «Королева красоты Сибири — 2021» в номинациях «Мисс онлайн Инстаграм» и «Мисс Творчество».

В финале «Леди де ля Шарм России 2021» Анастасия получила почетный диплом, титульную ленту и корону победительницы в номинации «Вице Леди».

«Это уникальная возможность протестировать себя и открыть новые горизонты самореализации и самосовершенствования. Шарм — это то, что невозможно втиснуть в стандартные представления об идеальности, шарм это степень женственности и обаяния», — цитирует девушку пресс-служба Росгвардии.

Ранее алтайский росгвардеец выиграл медаль в плавании с автоматом.

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