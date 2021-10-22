Инспектор алтайской Росгвардии выиграла в конкурсе «Леди де ля Шарм России 2021»

Для того, чтобы стать участницей, ей пришлось победить сначала в конкурсе «Королева красоты Сибири — 2021» в номинациях «Мисс онлайн Инстаграм» и «Мисс Творчество».
В финале «Леди де ля Шарм России 2021» Анастасия получила почетный диплом, титульную ленту и корону победительницы в номинации «Вице Леди».
«Это уникальная возможность протестировать себя и открыть новые горизонты самореализации и самосовершенствования. Шарм — это то, что невозможно втиснуть в стандартные представления об идеальности, шарм это степень женственности и обаяния», — цитирует девушку пресс-служба Росгвардии.
Ранее алтайский росгвардеец выиграл медаль в плавании с автоматом.