Какие стихии лучше подходят Тельцу

Телец благороден и независим, старается всего в жизни добиться самостоятельно. Это один из самых трудолюбивых знаков, который упорно идет к поставленным целям. С какими людьми ему будет комфортно — достаточно интересный вопрос. Это мы и выясним на примере взаимодействия с разными знаками Зодиака разных стихий. Подробности — в материале altapress.ru .

С Овном: Земля и Огонь – стихии не сочетаются. Отношения – лучший друг и лучший враг (зависимость под маской любви). Инициатором в этих отношения, дружеских или любовных, всегда будет Телец, который будет протягивать руку этому упрямому знаку. Овен же в ответ, при хорошем настроении, будет привлекать в свои дела Тельца. Чтобы союз продержался долгое время, этим людям нужно уметь находить компромисс, прислушиваться друг к другу, особенно огненному знаку. Земной же бычок должен проще относиться ко всему, не показывать обиды, быть терпимее. В целом, таким людям может быть очень весело на вечеринках, они могут быть друзьями.

С Тельцом: Земля и Земля – стихии сочетаются. Отношения – я и мое зеркало (незрелые отношения). В начале отношения между людьми раскрываются наилучшим образом – оба видят лучшие качества друг друга. У них общие интересы, одинаковые взгляды, планы, но здесь нужно быть аккуратным, поскольку иллюзии полной гармонии могут разрушиться реальностью, и партнеры разочаруются. С возрастом земной знак Тельцу может надоесть в любовном плане. Это не касается дружбы или сотрудничества.

Знаки Зодиака

С Близнецами: Земля и Воздух – стихии не сочетаются. Отношения - лучший друг и лучший враг (зависимость под маской любви). В дружеском плане – это практически всегда благополучный союз, так как людям интересно проводить время друг с другом. В семейных отношениях зацикленность на стабильности может немного раздражать воздушного знака, от чего противоречия будут накалять Тельца, и тот начнет показывать свой характер. Близнецам очень важно быть в окружении людей, наслаждаться жизнью, путешествовать и так далее – такие взгляды могут не устраивать земного представителя, и тот будет считать, что его недооценивают.

С Раками: Земля и Вода – стихии сочетаются. Отношения – младший брат и старший брат (гармоничная совместимость). Такой союз – гарантия практичности. Между людьми будет царить романтика. Особенно крепкой семьей будет пара, где Тельцом будет мужчина. Доверие, понимание, помощь – главные спутники такого тандема. Рак будет восхищаться упорством, выдержкой земного знака Зодиака, и при этом данные качества партнера будут уравновешивать его эмоции. Женщина Телец, имея сложный и тяжелый характер, столкнется с трудностями в отношениях с Раком, но настоящая любовь поможет решить все проблемы. Совет земному знаку – быть мягче с представителем воды, не давить лишний раз. Совет Ракам – быть активнее, иногда брать инициативу в свои руки, не стесняться.

Разбор совместимости с остальными знаками Зодиака читайте в скором времени. Следите за новостями на altapress.ru.

Елизавета Тучкова

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