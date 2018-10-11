Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров женился в четвертый раз. Теперь на неопознанной блондинке

По данным местных изданий, Шнуров еще на прошлой неделе рассказал своим коллегам о свадьбе. Он посетовал на то, что жизнь его ничему не учит и решил жениться в четвертый раз.
Напомним, что со своей предыдущей женой Матильдой музыкант развелся в августе этого года. С нею он прожил 10 лет, пять из которых пара была зарегистрирована в браке.
Тем временем на странице в Instagram, которую Шнуров полностью вычистил накануне, появились два новых поста, на последнем из которых Сергей изображен с синяком под глазом: