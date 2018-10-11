Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 октября 8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Лайт
432

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров женился в четвертый раз. Теперь на неопознанной блондинке

Лидера питерской группировки «Ленинград» заподозрили в тайной женитьбе на неизвестной блондинке. СМИ Санкт-Петербурга сообщают, что накануне Сергей Шнуров был замечен у ЗАГСа на Английской набережной в компании светловолосой девушки. Личность ее пока неизвестна, пишут «Невские новости» со ссылкой на «Петербургский дневник».

Сергей Шнуров.
Сергей Шнуров.
instagram

По данным местных изданий, Шнуров еще на прошлой неделе рассказал своим коллегам о свадьбе. Он посетовал на то, что жизнь его ничему не учит и решил жениться в четвертый раз.

Напомним, что со своей предыдущей женой Матильдой музыкант развелся в августе этого года. С нею он прожил 10 лет, пять из которых пара была зарегистрирована в браке.

Тем временем на странице в Instagram, которую Шнуров полностью вычистил накануне, появились два новых поста, на последнем из которых Сергей изображен с синяком под глазом:

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка