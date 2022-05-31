Муж Симоньян обвинил Гребенщикова в предательстве России

Актер Тигран Кеосаян раскритиковал звезд российского шоу-бизнеса, выехавших за рубеж после начала спецоперации на Украине. Муж журналистки Маргариты Симоньян прошелся и по лидеру группы «Аквариум» Борису Гребенщикову, пишет teleprogramma.pro .

Гребенщиков уже давно живет в Лондоне. Кеосаян считает, что музыкант предал свою страну и его былые заслуги его не оправдывают. Он назвал лидера легендарной группы «сумасшедшим украинцем».

«Ну, ты в этой ситуации взял другую сторону. Предательство? Предательство. Оправдывает ли это, что мы в конце 70-х все пели „Сползает по крыше старик Козлодоев“? Нет, не оправдывает», — сказал Кеосаян в своем YouTube-шоу «Кеосаян daily».

Ранее СМИ писали, что Борис Гребенщиков якобы перевел 12 млн евро в качестве благотворительной помощи Украине. Сам он это опроверг.

«Про перевод 12 млн — придуманный кем-то бред, странно даже, что этому можно поверить. У меня никогда не было 12 млн, и сама мысль об этом кажется мне смешной», — приводил слова артиста Daily Storm.