Симоньян резко отреагировала на уход McDonald’s

Симоньян считает, что Россия без проблем разберется, как приготовить бургеры.

«Вам не нравится чего-то? Вы не хотите работать? Вы не хотите зарабатывать? Мы скучать не будем. Нам и без вас хорошо. До свидания. Справимся, разберемся. Уж как-нибудь жарить котлеты на Руси умели давным-давно, задолго до пришествия сюда ваших гениальных менеджеров», — написала она.