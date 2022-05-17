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Жизнь

Симоньян резко отреагировала на уход McDonald’s

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на уход McDonald’s из России на шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян.
Кадр программы / t.me/margaritasimonyan

Симоньян считает, что Россия без проблем разберется, как приготовить бургеры.

«Вам не нравится чего-то? Вы не хотите работать? Вы не хотите зарабатывать? Мы скучать не будем. Нам и без вас хорошо. До свидания. Справимся, разберемся. Уж как-нибудь жарить котлеты на Руси умели давным-давно, задолго до пришествия сюда ваших гениальных менеджеров», — написала она.

Накануне McDonald’s окончательно объявил об уходе с российского рынка. Сеть ресторанов после продажи будет работать под новым брендом, а открытие должно состояться в июне.

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