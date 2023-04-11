На юбилее юмориста Владимира Винокура случилось ЧП

Российский юморист Владимир Винокур отметил 75-летие, пишет «КП». Во время праздничного концерта произошло ЧП.

Свой творческий подарок сделала дочь юмориста — балерина Анастасия Винокур.

Наряд она дополнила заплетенной косой, это и стало роковой ошибкой. Во время танца прическа зацепилась за рукав костюма. Девушка не могла сама ее распутать, на помощь бросился отец и отцепил злополучную косу.

Балерина поправила прическу и повторила свой танец-подарок, уже без неприятных моментов.

Ранее у Владимира Винокура украли перфоратор. Дачу артиста «обнесли» в деревне Крекшино, расположенной на территории Новой Москвы. На месте работала следственно-оперативная группа.