11 апреля
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На юбилее юмориста Владимира Винокура случилось ЧП

Российский юморист Владимир Винокур отметил 75-летие, пишет «КП». Во время праздничного концерта произошло ЧП.

Балет.
Балет.
Соцсети

Свой творческий подарок сделала дочь юмориста — балерина Анастасия Винокур.

Наряд она дополнила заплетенной косой, это и стало роковой ошибкой. Во время танца прическа зацепилась за рукав костюма. Девушка не могла сама ее распутать, на помощь бросился отец и отцепил злополучную косу.

Балерина поправила прическу и повторила свой танец-подарок, уже без неприятных моментов.

Ранее у Владимира Винокура украли перфоратор. Дачу артиста «обнесли» в деревне Крекшино, расположенной на территории Новой Москвы. На месте работала следственно-оперативная группа.

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