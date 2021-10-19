Навка в честь дня рождения мужа выехала на природу в пуховике за 200 тысяч рублей

На одном снимке Навка позирует на фоне внедорожника, на другом мешает нечто в котле на костре.

«Особенности русского осеннего отдыха. Свежий воздух, вездеходы (наши грязи не боятся), еда на костре, бескрайние просторы и отличная компания! Вот так мы провели день рождения моего любимого человека, вдалеке от городской суеты, гламура и цивилизации. И что я вам скажу?! ЭТО ОФИГЕННО!!! Так легко, здорово и весело!» — поделилась эмоциями Татьяна Навка.

Внимательные подписчики обратили внимание, что она не так уж и «вдалеке от гламура»: на «кремлевской жене» пуховик Prada стоимостью 200 тыс. рублей.

День рождения Дмитрий Песков отмечал 17 октября. Ему исполнилось 54 года. Жена тепло поздравила его и в соцсетях:

«Все лучшие слова, эмоции и любовь сегодня только для тебя, мой любимый! Не перестаю благодарить Вселенную за нас, за тебя! Мое счастье, моя стена, мой друг, мой муж, С Днем Рождения! Я с тобой навсегда и всегда рядом», — писала она.

Ранее 46-летняя фигуристка показалась подписчикам с глубоким декольте.