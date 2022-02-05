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Певец из Барнаула застрял на карантине в Дубае и очень возмущен

Певец и музыкант из Барнаула Арсений Бородин, прославившийся в составе группы «Челси», отправился на отдых в Дубай, но уже несколько дней не может выйти за пределы отеля, пишет «КП — Барнаул».

Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года.
Арсений Бородин выступил в Барнауле на концерте в честь присоединения Крыма. 18 марта 2018 года.
Анна Зайкова

Выпускник «Фабрики звезд» улетел отдыхать со своей девушкой Анной. Пара заселилась в пятизвездочный отель. По прилету они сдали ПЦР-тесты, и оказалось, что у девушки положительный результат.

«Этого просто не может быть! Перед вылетом мы сдавали тест, тем более Аня сама медик, она знает всю эту систему, она сама постоянно сдает тесты и тут у нее положительный», — возмутился артист.

В такой ситуации девушке нельзя покидать номер. Помимо этого, молодые люди должны скачать специальное приложение местного минздрава, куда придет результат ПЦР-теста. Они выполнили все рекомендации, но даже спустя несколько дней никакая информация в базе не появилась.

Там до сих пор написано, что вирус не выявлен, но отельный гид уверяет обратное — тест положительный.

«Дичайший колхоз! Это просто ужас! Ребята, разбирайтесь, пожалуйста, с этим. Я вас очень прошу. Это просто дно. При этом наша страховая компания говорит: „Ребята, не переживайте! Если в официальном приложении нет данных, то вы свободны“», — говорит Бородин.

Они уже заплатили 400 дирхам за тест (больше восьми тысяч рублей). Для того, что выйти из отеля, нужно два подряд отрицательных результата. Но опять же, официально минздрав ОАЭ так и не подтвердил, что и первый был положительным, отмечает источник.

Представитель туроператора, добавляет музыкант, не торопиться решать проблему.

Нарушить правила и выйти на улицу может обернуться штрафом в пять тысяч дирхам (около 60 тысяч рублей).

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