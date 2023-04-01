Про пробки и не только: нейросеть написала анекдоты про барнаульцев, и вот что из этого вышло

День дурака — отличный повод, чтобы пообщаться с нейросетью. Журналисты altapress.ru не упустили возможность и заставили ChatGPT написать серию анекдотов про Барнаул и его прекрасных жителей.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года.

Реконструкция моста на Новом рынке — это как ремонт зуба у зубной феи: немного больно, но полезно в долгосрочной перспективе. Как-то раз в Барнауле собрались друзья и начали обсуждать свои зарплаты. Один из них сказал: «Я вот работаю в крупной компании, у нас высокие зарплаты, я зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц». Другой ответил: «А я работаю в местном правительстве, у нас зарплаты еще выше, я получаю 150 тысяч рублей в месяц». На что третий ответил: «А я просто живу в Барнауле — здесь все зарплаты кажутся высокими!». Инопланетяне прилетели в Барнаул, но быстро улетели обратно, так как не нашли ни одного крытого парковочного места. Ольга Бузова приезжает в Барнаул — все местные девушки замирают от зависти, а парни — от страха. Барнаульцы так ревностно следят за своим городом, что если кто-то случайно уронит мусор на землю, то через пять минут на этом месте уже стоит монумент экологии. В Барнауле забрасывание монет в фонтаны называют «внесением вклада в городскую кассу», а бросание жетонов в щель автомата с пивом — «инвестированием в развитие отечественной пивоваренной промышленности». В Барнауле построили такую дорогу, что теперь даже на велосипеде можно ездить без вибрации. В спальных районах Барнаула так тихо, что даже звук газонокосилки на расстоянии километра кажется событием.

Анекдоты от нейросети получились злободневными. Altapress.ru предлагает в очередной раз полюбоваться Барнаулом, который красив со своими пробками, тихими спальными районами и шумными концертами Ольги Бузовой. А инопланетяне — ну, что с них взять!

Кстати, не обошлось без добрых шуток про Алтай.

На Алтае природа так красива, что даже медведи останавливаются, чтобы сделать фото на фоне гор. Один турист спрашивает другого: — Почему на Алтае столько гор? — Да как же еще орешник собирать, если не залезть на гору? — отвечает тот.

Напоследок мы спросили у нейросети, что она думает о барнаульцах на самом деле.

«В Барнауле так жарко и солнечно, потому что здесь живут лучшие люди на свете», — ответила добрая нейросеть.

Ранее altapress.ru показывал, как выглядел оттаивающий Барнаул в начале нулевых.