Прошла любовь, завяли помидоры: Виторган снял обручальное кольцо

Так он прокомментировал присланное ему SMS, в котором говорится, что Собчак и Богомолов находятся в одном из московских ресторанов.

«Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — написал Виторган.