Прошла любовь, завяли помидоры: Виторган снял обручальное кольцо

Так он прокомментировал присланное ему SMS, в котором говорится, что Собчак и Богомолов находятся в одном из московских ресторанов.
«Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — написал Виторган.
Комментарии к посту отключены.
Как сообщалось ранее, вечером 21 января Богомолов и Виторган подрались рядом с кафе в центре Москвы — якобы из-за журналиста и экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, пишет РИА Новости. По словам очевидца, травмы получил только режиссер, сам он позже заявил, что у него двойной перелом носа и травма черепа.
Источник в силовых структурах рассказал агентству, что заявлений в полицию участники конфликта не подавали.
Пользователи Instagram обратили внимание, что Собчак и Виторган сняли обручальные кольца.