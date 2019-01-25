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Прошла любовь, завяли помидоры: Виторган снял обручальное кольцо

Российский актер Максим Виторган в Instagram попросил подписчиков больше не присылать ему сообщения о встречах его жены Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
sobchakprotivvseh.ru

Так он прокомментировал присланное ему SMS, в котором говорится, что Собчак и Богомолов находятся в одном из московских ресторанов.

«Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — написал Виторган.

Комментарии к посту отключены.

Как сообщалось ранее, вечером 21 января Богомолов и Виторган подрались рядом с кафе в центре Москвы — якобы из-за журналиста и экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, пишет РИА Новости. По словам очевидца, травмы получил только режиссер, сам он позже заявил, что у него двойной перелом носа и травма черепа.

Источник в силовых структурах рассказал агентству, что заявлений в полицию участники конфликта не подавали.

Пользователи Instagram обратили внимание, что Собчак и Виторган сняли обручальные кольца.

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