Российская певица «запуталась» и прилетела на концерт в Пермь вместо Пензы

Российская певица и блогер Mary Gu (настоящее имя Мария Гусарова) прилетела на концерт в Пермь вместо Пензы, сообщает kp.ru .

Из-за этого концерт оказался сорван.

По словам артистки, в путанице виноваты организаторы концерта, которые перепутали города и купили билеты не в в тот аэропорт.

«Приносим свои глубочайшие извинения, новая дата концерта — 29 апреля, и он будет абсолютно бесплатным. Вы сможете попасть на него по ранее купленным билетам, а все денежные средства за них будут возвращены вам в ближайшее время», — пообещала Мария в соцсетях.

Не все пензенцы поверили в эту причину отмены концерта. Они отмечают — певица родилась в одном из городов Поволжья и знает разницу между Пермью и Пензой.

Между тем подобные казусы встречаются не только у представителей шоу-бизнеса. Так, российский пилот напугал пассажиров, перепутав названия городов. Пилот самолета, объявляя место прибытия, ошибочно назвал Новокузнецк Нижневартовском. Пассажиры успокоились лишь тогда, когда увидели в иллюминаторы родной город.