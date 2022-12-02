Самки жуков повлияли на главный цвет 2023 года

Цветом года стал Pantone 18−1750 Viva Magenta — малиново-красный оттенок с фиолетовым подтоном.
Сотрудники вдохновившись природным красителем кармин. Он производится самками жуков кошенили, пишет Lenta.ru.
Этот цвет — символ бунтарства. Мятежный, смелый, остроумный. Материал опубликован на сайте компании.
Факт
Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. По китайскому календарю, 2023-й будет годом Черного Водяного Кролика. Или Кота. В любом случае, Восточный гороскоп допускает покровителями года этих животных.
Звезды предсказывают
Мы все увидим новые перспективы и начнем новые дела. 2023 год станет временем начала масштабных перемен.
Звезды предсказывают разрушение старых догм, преобразование в политической, духовной и экономической сферах жизни.
2023 год станет рубежом перехода старого устоявшегося мира к новому. Но будет для нас — сегодняшних — абсолютно непонятным. Во всяком случае, так предсказывают звезды.
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