Секс-символ и звезда «Холопа» представил новую возлюбленную

Новая возлюбленная Биковича — юристка из Черногории Ивана Малич. Вместе с ней актер сейчас проводит отпуск на Бали.

В прошлом году актер рассказал, что расстался с Ариной Волошиной. Чемпионка по бальным танцам заявила, что не смогла справиться с эгоистичным характером Биковича.

Кинопроекты

Российским зрителям Милош Бикович известен по работам в таких кинопроектах, как «Холоп», «Отель «Элеон» и «Хочу замуж».

«Холоп-2»

Выход продолжения российского фильма «Холоп» запланировали на декабрь 2023 года.

По словам продюсеров, во второй части картины будет задействован весь творческий состав оригинальной ленты.

«Холоп», по официальным данным. считается самым кассовым российским фильмом всех времен. Он собрал в прокате около 3,2 млрд рублей.

Россиянин

Ранее президент РФ Владимир Путин узаконил российское гражданство секс-символу и «холопу всея Руси».

Секс-символ

За последние несколько лет актер успел стать секс-символом российского кино. Он великолепно говорит на русском языке — практически без акцента.

Многие считают его легкомысленным сердцеедом, а вот сам Милош уверяет, что совсем не такой.