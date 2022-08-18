Сибирячка претендует на звание самой красивой и сексуальной россиянки

Жительница Новосибирска Нина Юманова участвует в конкурсе Miss Maxim-2022. Она уверенно идет к победе и занимает 23 позицию из 100. Об этом сообщает gorsite.ru .

Юманова стала участницей ежегодного конкурса, который проводит мужской журнал Maxim. Голосование продлится до 15 сентября, а его итоги подведут в октябре.

Как сообщает VN.RU, Нина Юманова родом из Кемеровской области. Несколько лет назад она вместе со взрослой дочерью и маленьким сыном перебралась в Новосибирск. Женщина занимается торговлей бытовой техники и сдает торговые площади в аренду.

«Я переехала в Новосибирск в 2017 году, но бизнес остался в Кузбассе. Поэтому живу на два города. В моей копилке корона и титул Smart Queen Кузбасс-2021, а в Москве я попала в пятерку самых красивых девушек. Увлекаюсь фотосессией в качестве модели, а еще ежегодно участвую в благотворительности — помогаю деткам», — рассказала она.

Сотню лучших определит народное голосование. Победительницы поедут в Москву на фотосессию. В финале конкурса звездное жюри решит, кто попадет на обложку сентябрьского номера Maxim.

Ранее 33-летняя жительница Омска Юлия Турьянская решила побороться за право появиться на обложке мужского журнала Maxim.