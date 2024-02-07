Стало известно, каким дешевым средством устранить неприятный запах в доме

Чтобы избавиться от неприятного запаха в доме следует воспользоваться содой и активированным углем. Об этом сообщают «БелНовости» .

Удалить неприглядные пятна в подмышках можно с помощью лимонного сока или пищевой соды.

В первую очередь нужно найти источник неприятного запаха. Чаще всего он может находиться на кухне или ванне.

Также запах может идти от старых тряпок или курения.

После того как источник устранен, нужно обязательно проверить помещение и поставить освежители, которые будут устранять плохие ароматы.

Такой освежитель можно сделать самостоятельно из соды и активированного угля. Нужно измельчить уголь, положить его и соду в чашки, а затем расставить по дому.

Также хорошо работает зерновой или молотый кофе и цедра цитрусовых. Специалисты отметили, что цедру лучше нагреть на сковороде.

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