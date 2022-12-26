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Стало известно, кто скрывался в костюме Зебры и стал победителем в шоу «Маска. Танцы»

Победитель шоу «Маска. Танцы» на телеканале СТС стал известен 25 декабря. В финале сражались участники в костюмах Зебры, Щетки и Морского Конька.

Вечеринка. Дискошар.
Вечеринка. Дискошар.
CC0

Участник под маской Зебры стал победителем в финале проекта. В образе скрывалась российский видеоблогер и поп-исполнительница Катя Адушкина.

Танцами она занимается профессионально и свои ролики выкладывает на YouTube. В этом году Адушкина участвовала в проекте «Вызов» на ТНТ.

На втором месте оказался Морской Конек, за маской которого скрывался танцор и хореограф Евгений Папунаишвили. Третье место жюри отдали Щетке, Давиду Манукяну.

Шоу «Маска. Танцы» — танцевальная версия «Маски» на НТВ, где участники исполняют музыкальные композиции и стараются сохранить свое инкогнито.

Шоу «Маска. Танцы» запустили на телеканале СТС 9 октября.

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