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В Барнауле открылась выставка, посвященная Александру Пушкину

В Барнауле в Государственном художественном музее Алтайского края стартовала выставка «Душа в заветной лире…», посвященная 225-летию Александра Пушкина.

Александр Пушкин, портрет Ореста Кипренского.
Александр Пушкин, портрет Ореста Кипренского.
Нейросеть

С 6 июня по 13 июля в Барнауле будет проходить выставка, посвященная великому поэту. Музей представил 72 произведения искусства. Среди них есть живопись, графика, скульптура, прикладное искусство. Выставка организована в традициях дворянского быта. Экспонаты собраны из частных коллекций Сергея Корепанова и Сергея Краснова.

Показ будет проходить в двух направлениях: литературное творчество и личность поэта.

Творчество Пушкина показали через работы известных художников. Среди них Григорий Гуркин, Владимир Фаворский, Алексей Кравченко. Здесь можно встретиться с литературными героями «Маленьких трагедий», «Повестей Белкина», «Капитанской дочки».

Также выставку дополнили графическими портретами, лирическими скульптурными композициями и эскизами к барнаульскому памятнику Михаила Кульгачева.

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