Александр Сергеевич Пушкин — не только «Солнце русской поэзии», но и создатель современного русского языка. Если бы не его вклад, возможно, сегодня мы говорили и писали бы по-другому.

Чтобы убедиться в уникальности пушкинского слога, достаточно сравнить его произведения с лирикой предшественников или современников. Вы увидите, что до Пушкина никто не писал так ясно и лаконично. Именно поэтому память о великом писателе особенно чтят, а в России даже учредили праздник — Пушкинский день. В 2024 году он будет отмечаться вновь.

Когда отмечается

Дата Пушкинского дня была выбрана неслучайно — это день рождения поэта по новому стилю, 6 июня (или 26 мая по старому стилю).

Интересно отметить, что в 1880 году именно 6 июня по старому стилю в Москве был открыт первый памятник поэту. Этот монумент, расположенный в центре столицы на Пушкинской площади, которая тогда называлась Страстной, стал символом признания и уважения к творчеству великого писателя.

Пушкин. Книга. Сочинения. unsplash.com

История праздника

Первый раз Пушкинский день отметили на государственном уровне в 1999 году, когда праздновали двухсотлетие со дня рождения поэта. Тогда был подписан президентский указ об учреждении этого праздника в России.

Однако поклонники творчества Пушкина и раньше не забывали отмечать его день рождения — проводили литературные вечера, научные конференции и фестивали. Советская власть также относилась к поэту с уважением, поэтому его продолжали чествовать.

Со временем Пушкинский день объединили с еще одним праздником — Днем русского языка. Это произошло в 2011 году. Такое совпадение неслучайно. Торжество было поддержано на самом высоком уровне президентским указом. Также праздник вошел в перечень «лингвистических» праздников ООН, посвященных мировым языкам. Интересно, что почти у всех языков этот праздник совпадает с памятной датой в честь национального литературного гения.

Традиции праздника

Пушкинский день отмечается с большим размахом по всему миру. Литературные музеи организуют разнообразные мероприятия: от чтений до карнавалов и балов. Особенно масштабно этот праздник проходит в Москве и Санкт-Петербурге.

Активное участие в праздновании принимает Псковская область, где расположен музей-заповедник «Михайловское», место длительной ссылки поэта. Здесь поэтический праздник проводится с 1967 года. Центром торжеств также становится крымский Гурзуф. Во многих городах есть библиотеки, названные в честь поэта. И в них тоже отмечают Пушкинский день.

Реконструкторы часто выбирают образ Александра Сергеевича для своих флешмобов — уж очень он колоритный. Например, в Челябинске проходит костюмированное шествие по центральным улицам города.

Пушкин СС0

Необычные факты

В записях и стихах Александра Пушкина не так часто встречаются упоминания о его дне рождения или отношении к нему. Однако известно, что день ангела, который поэт и его семья отмечали 2 июня, был для него значимым.

Первый раз Пушкинский день в России отметили в 1880 году, когда был открыт памятник поэту. Торжество планировалось провести 26 мая — в день рождения Пушкина. Но из-за смерти императрицы Марии Александровны праздник отложили на две недели. Памятник открыли 6 июня. В этот день Москва гуляла: проходили шествия, публичные декламации стихов, собрался весь литературный бомонд. Интересно, что Лев Толстой, предпочитавший уединённую жизнь и не жаловавший стихи Пушкина, на торжество не пришёл.

В СССР неоднократно обсуждалась идея создания художественного фильма о великом поэте, приуроченного к Пушкинскому дню. Однако ни один режиссёр не решился взяться за эту задачу. Вместо этого создавались документальные и учебные фильмы.

Во время утверждения Пушкинского дня на государственном уровне Борис Ельцин высказывал идею о том, чтобы сделать этот день выходным. Но впоследствии эта мысль была забыта, а сам президент оставил свой пост.

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