Во многих странах мира летом отмечают День эколога. В России этот праздник появился в 2007 году, и его дата совпадает со Всемирным днем окружающей среды. Труд экологов имеет огромное значение: благодаря их работе мы дышим чистым воздухом, пьем чистую воду и можем наслаждаться красотой природы. Altapress.ru подскажет как поздравить экологов с их профессиональным праздником.

Поздравления в прозе

1

С Днем эколога! Желаю экологичных отношений с окружающими и с собой, гармонии, мира, тепла, благополучия, здоровья и процветания! Пусть окружающий мир радует чистотой воздуха, воды и человеческих отношений! Желаю ярких праздников, интересных рабочих дней, насыщенной и веселой жизни!

2

Сегодня профессиональный праздник у тех, кто взял на себя большую ответственность — заботиться о нашей окружающей среде. В День эколога желаем всем прозрачного воздуха, чистой воды и равновесия всех экологических переменных. Своей работой вы делаете нашу жизнь лучше!

3

С Днем эколога! Желаю видеть вокруг себя сознательных людей, которые берегут окружающий мир. Пусть ваш труд находит отклик в сердцах, пусть мир становится чище и добрее. Желаем вам получать обратную связь от человечества и видеть перемены к лучшему. Вдохновения вам и сил, мудрости и понимания, поддержки и теплоты!

Экология. Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Поздравления в стихах

1

В День эколога желаю

Чистоты всегда вокруг.

Пусть вам чудеса природы

Вдохновение дают.



Тем, кто выбрал целью жизни

Защищать наш славный мир,

Пожелаю я успехов,

Радости, здоровья, сил.

2

С Днем эколога сегодня

Поздравления принимай,

Экологию ты стойко

Береги и охраняй.



Желаю счастья и здоровья,

Успехов в непростом труде,

В работе пусть и жизни личной

Везет всегда-всегда тебе.

3

Всех экологов сегодня

Поздравляем с важным днем

И желаем, чтобы в жизни

Вашей было все путем.



Вам в работе — лишь успехов,

В личной жизни — все на «пять»,

И здоровье — на «отлично»,

И друзей не потерять!

Экология. pixabay.com

Поздравления в смс

1

Поздравляю с Всемирным днем охраны окружающей среды! Желаю свежего воздуха, чистой воды, густых лесов, цветущих полей и прозрачных озер. Сбережем планету для наших детей!

2

С днем эколога поздравим

Тех, кто бережет природу,

Кто леса, моря и реки

Защищает год от года,

Скажем им мы всем спасибо

И удачи пожелаем,

Бед они пускай не знают,

Пусть их дело процветает!

3

С Днем эколога, ребята,

Принимайте поздравления,

Охранять природу нашу

Вам желаю с вдохновением.



Пусть планета будет наша

Домом чистым и уютным,

Пусть царит порядок в ней

Неизменно абсолютный.

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