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Жизнь

День эколога — 5 июня. Как поздравить в прозе, стихах и смс

Во многих странах мира летом отмечают День эколога. В России этот праздник появился в 2007 году, и его дата совпадает со Всемирным днем окружающей среды. Труд экологов имеет огромное значение: благодаря их работе мы дышим чистым воздухом, пьем чистую воду и можем наслаждаться красотой природы. Altapress.ru подскажет как поздравить экологов с их профессиональным праздником.

Экология.
Экология.
Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Поздравления в прозе

1

С Днем эколога! Желаю экологичных отношений с окружающими и с собой, гармонии, мира, тепла, благополучия, здоровья и процветания! Пусть окружающий мир радует чистотой воздуха, воды и человеческих отношений! Желаю ярких праздников, интересных рабочих дней, насыщенной и веселой жизни!

2

Сегодня профессиональный праздник у тех, кто взял на себя большую ответственность — заботиться о нашей окружающей среде. В День эколога желаем всем прозрачного воздуха, чистой воды и равновесия всех экологических переменных. Своей работой вы делаете нашу жизнь лучше!

3

С Днем эколога! Желаю видеть вокруг себя сознательных людей, которые берегут окружающий мир. Пусть ваш труд находит отклик в сердцах, пусть мир становится чище и добрее. Желаем вам получать обратную связь от человечества и видеть перемены к лучшему. Вдохновения вам и сил, мудрости и понимания, поддержки и теплоты!

Экология.
Экология.
Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Поздравления в стихах

1

В День эколога желаю
Чистоты всегда вокруг.
Пусть вам чудеса природы
Вдохновение дают.

Тем, кто выбрал целью жизни
Защищать наш славный мир,
Пожелаю я успехов,
Радости, здоровья, сил.

2

С Днем эколога сегодня
Поздравления принимай,
Экологию ты стойко
Береги и охраняй.

Желаю счастья и здоровья,
Успехов в непростом труде,
В работе пусть и жизни личной
Везет всегда-всегда тебе.

3

Всех экологов сегодня
Поздравляем с важным днем
И желаем, чтобы в жизни
Вашей было все путем.

Вам в работе — лишь успехов,
В личной жизни — все на «пять»,
И здоровье — на «отлично»,
И друзей не потерять!

Экология.
Экология.
pixabay.com

Поздравления в смс

1

Поздравляю с Всемирным днем охраны окружающей среды! Желаю свежего воздуха, чистой воды, густых лесов, цветущих полей и прозрачных озер. Сбережем планету для наших детей!

2

С днем эколога поздравим
Тех, кто бережет природу,
Кто леса, моря и реки
Защищает год от года,
Скажем им мы всем спасибо
И удачи пожелаем,
Бед они пускай не знают,
Пусть их дело процветает!

3

С Днем эколога, ребята,
Принимайте поздравления,
Охранять природу нашу
Вам желаю с вдохновением.

Пусть планета будет наша
Домом чистым и уютным,
Пусть царит порядок в ней
Неизменно абсолютный.

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