В Барнаульском зоопарке показали розовых пеликанов и прогулку тигрёнка на цепи

Тигра вели на крепкой цепи. Маленький зверь прошелся по территории зоосада среди публики, деловито залез на скамью и порычал. Напомним, что один из рожденных в нашем зоопарке тигрят уехал жить в Улан-Удэ.
Также зоопарк похвастался своими песцами:
Забавным видео поделился в соцсетях барнаульский зоопарк. Подросший тигренок прогулялся по снегу. А пеликанов сняли в их теплом домике.
Тигра вели на крепкой цепи. Маленький зверь прошелся по территории зоосада среди публики, деловито залез на скамью и порычал. Напомним, что один из рожденных в нашем зоопарке тигрят уехал жить в Улан-Удэ.
Также зоопарк похвастался своими песцами:
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