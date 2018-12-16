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В Барнаульском зоопарке показали розовых пеликанов и прогулку тигрёнка на цепи

Забавным видео поделился в соцсетях барнаульский зоопарк. Подросший тигренок прогулялся по снегу. А пеликанов сняли в их теплом домике.

Пеликаны в Барнаульском зоопарке. Декабрь 2018 года.
Пеликаны в Барнаульском зоопарке. Декабрь 2018 года.
www.instagram.com/zoo22.ru

Тигра вели на крепкой цепи. Маленький зверь прошелся по территории зоосада среди публики, деловито залез на скамью и порычал. Напомним, что один из рожденных в нашем зоопарке тигрят уехал жить в Улан-Удэ.

Также зоопарк похвастался своими песцами:

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