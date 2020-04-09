В России две беды: половцы и печенеги. Как обсуждают обращение Путина в соцсетях

8 апреля Владимир Путин выступил с новым обращением в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что россиянам жизненно необходимо оставаться дома, а также пообещал поддержку . Кроме того, президент упомянул «печенегов и половцев». В соцсетях бурно встретили эту цитату.

Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную, — сказал в своем обращении Владимир Путин.

Четвертое обращение Путина: Когда наши доисторические предки бились с мамонтами...



Пятое обращение Путина: Когда первый кистепёрый прародитель россиян выполз из моря на берег... — Ярослав Свиридов (@yasviridov) April 8, 2020

Сводки с исторической биржи:

акции немцев и французов обрушились, вверх ползут котировки половцев и печенегов. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) April 8, 2020

печенеги и половцы тебя терзают, печенеги и половцы шепчут тебе — Anton Semakin (@antonsemakin) April 8, 2020

переходи на тёмную сторону, у нас есть печенеги — Михаил Беднаржевский (@homoalt) April 8, 2020

Наш вид не раз проходил через серьёзные испытания: и неандертальцы его терзали, и австралопитеки. Со всеми справился гомо сапиенс. Победим и эту заразу коронавирусную. — Konstantin Panphilov (@panphilov) April 8, 2020

В России две беды — половцы и печенеги — Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) April 8, 2020

Времени на раскачку нет. Печенеги у ворот! — Belaruka1917 (@Belaruka1) April 8, 2020

астрологи обьявили неделю шуток про печенегов — артём лоскутов (@kissmyba) April 8, 2020

- будешь на кухне, захвати печенегов!

- печенеги захвачены, мой генерал! — маразм и кöронавирус (@MelissaBrillian) April 8, 2020

Задача для пятого класса. Гранитные бордюры какой высоты надо построить в Москве, чтобы вас не терзали печенеги и половцы? — Ilya Klishin (@Vorewig) April 8, 2020

Господа печенеги! По натянутым нервам — Tania Felgengauer (@t_felg) April 8, 2020

Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Пе. Че. Не. Гиhttps://t.co/rFNiVM83r0 — TJ (@tjournal) April 8, 2020

Ну и само собой

Природа во время пандемии очистилась настолько, что в Россию вернулись печенеги — Bob Farber (@Bobchensk) April 8, 2020

Кстати, Владимир Путин не впервые вспоминает печенегов и половцев. Так, в мае 2013 года во время совещания президент упомянул слова известного адвоката Александрова о том, как «и печенеги, и половцы терзали Россию».

Также в июле 2010 года, находясь на посту премьер-министра, Путин говорил: «Вы хорошо знаете: у нас в стране было много проблем всегда, во все времена. И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия все выстояла, все пережила».