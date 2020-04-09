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В России две беды: половцы и печенеги. Как обсуждают обращение Путина в соцсетях

8 апреля Владимир Путин выступил с новым обращением в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что россиянам жизненно необходимо оставаться дома, а также пообещал поддержку. Кроме того, президент упомянул «печенегов и половцев». В соцсетях бурно встретили эту цитату.

Twitter.
Twitter.
ССO.

Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную, — сказал в своем обращении Владимир Путин.

Кстати, Владимир Путин не впервые вспоминает печенегов и половцев. Так, в мае 2013 года во время совещания президент упомянул слова известного адвоката Александрова о том, как «и печенеги, и половцы терзали Россию».

Также в июле 2010 года, находясь на посту премьер-министра, Путин говорил: «Вы хорошо знаете: у нас в стране было много проблем всегда, во все времена. И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия все выстояла, все пережила».

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