В России две беды: половцы и печенеги. Как обсуждают обращение Путина в соцсетях

Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдёт. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную, — сказал в своем обращении Владимир Путин.
Четвертое обращение Путина: Когда наши доисторические предки бились с мамонтами...— Ярослав Свиридов (@yasviridov) April 8, 2020
Пятое обращение Путина: Когда первый кистепёрый прародитель россиян выполз из моря на берег...
Сводки с исторической биржи:— историк-алкоголик (@AlcoHistory) April 8, 2020
акции немцев и французов обрушились, вверх ползут котировки половцев и печенегов.
печенеги и половцы тебя терзают, печенеги и половцы шепчут тебе— Anton Semakin (@antonsemakin) April 8, 2020
переходи на тёмную сторону, у нас есть печенеги— Михаил Беднаржевский (@homoalt) April 8, 2020
Наш вид не раз проходил через серьёзные испытания: и неандертальцы его терзали, и австралопитеки. Со всеми справился гомо сапиенс. Победим и эту заразу коронавирусную.— Konstantin Panphilov (@panphilov) April 8, 2020
В России две беды — половцы и печенеги— Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) April 8, 2020
Времени на раскачку нет. Печенеги у ворот!— Belaruka1917 (@Belaruka1) April 8, 2020
астрологи обьявили неделю шуток про печенегов— артём лоскутов (@kissmyba) April 8, 2020
- будешь на кухне, захвати печенегов!— маразм и кöронавирус (@MelissaBrillian) April 8, 2020
- печенеги захвачены, мой генерал!
Задача для пятого класса. Гранитные бордюры какой высоты надо построить в Москве, чтобы вас не терзали печенеги и половцы?— Ilya Klishin (@Vorewig) April 8, 2020
Господа печенеги! По натянутым нервам— Tania Felgengauer (@t_felg) April 8, 2020
Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Пе. Че. Не. Гиhttps://t.co/rFNiVM83r0— TJ (@tjournal) April 8, 2020
Ну и само собой— Bob Farber (@Bobchensk) April 8, 2020
Природа во время пандемии очистилась настолько, что в Россию вернулись печенеги
Кстати, Владимир Путин не впервые вспоминает печенегов и половцев. Так, в мае 2013 года во время совещания президент упомянул слова известного адвоката Александрова о том, как «и печенеги, и половцы терзали Россию».
Также в июле 2010 года, находясь на посту премьер-министра, Путин говорил: «Вы хорошо знаете: у нас в стране было много проблем всегда, во все времена. И печенеги Россию терзали, и половцы, и псы-рыцари, и Великую Отечественную мы прошли. Россия все выстояла, все пережила».