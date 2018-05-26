Собери сам. Как устроены тарифы-конструкторы в мобильной связи и в чем их преимущества

Чем тарифы-конструкторы отличаются от обычных тарифов?

В традиционных линейках есть набор тарифов с фиксированным наполнением пакета услуг за определенную плату. Изменить их нельзя. Единственный вариант "донастройки" – покупка дополнительных пакетов мобильного интернета.

В конструкторах все иначе. Абоненту предлагается несколько вариантов пакетов минут, интернета и опций, которые можно сочетать в разных вариантах на свой вкус. В итоговом тарифе может быть, например, мало минут и много интернета (или наоборот), что раньше было невозможно. Ведь количество услуг от пакета к пакету увеличивалось пропорционально.