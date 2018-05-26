Собери сам. Как устроены тарифы-конструкторы в мобильной связи и в чем их преимущества

В традиционных линейках есть набор тарифов с фиксированным наполнением пакета услуг за определенную плату. Изменить их нельзя. Единственный вариант "донастройки" – покупка дополнительных пакетов мобильного интернета.
В конструкторах все иначе. Абоненту предлагается несколько вариантов пакетов минут, интернета и опций, которые можно сочетать в разных вариантах на свой вкус. В итоговом тарифе может быть, например, мало минут и много интернета (или наоборот), что раньше было невозможно. Ведь количество услуг от пакета к пакету увеличивалось пропорционально.
Разумеется, да. В тарифной линейке "Мой Tele2" стоимость тарифа формируется на основе объема услуг, которые выбрал абонент. И платить нужно будет только за то, чем он реально пользуется.
Очень просто. Чтобы легче было определиться, в Tele2 "собрали" три комбинации с уже привычными названиями – "Мой разговор", "Мой онлайн" или "Мой онлайн +". Для начала нужно выбрать ту, которая лучше всего подходит. Это можно сделать в личном кабинете на сайте Tele2 или в приложении "Мой Tele2" на смартфоне.
Под описанием каждого из тарифов есть кнопка "Настроить тариф". Нажав ее, попадем на страницу с конструктором. Перемещая ползунок вправо-влево, можно выбрать подходящее для себя количество гигабайт и минут. Цена на услугу изменится автоматически в зависимости от наполнения вашего тарифа. Ее можно сразу увидеть на этой же странице.
Tele2 предлагает пять вариантов пакетов минут и интернета. Минимум – 200 минут и 5 Гб, максимум – 1000 минут и 30 Гб. Сочетать варианты, еще раз напомним, можно в любых комбинациях. Например, взять 200 минут и 30 Гб.
Да. Оператор Tele2 сохранил в новой тарифной линейке все "фишки", за которые его ценят абоненты.
- Честность и простота: разобраться в тарифах легко, в них нет никаких скрытых условий и "звездочек".
- Реальный "безлимит" внутри сети: разговоры внутри сети Tele2 не расходуют пакет минут, как у многих других операторов.
- Несгораемые остатки: все неизрасходованные минуты и интернет переносятся на следующий месяц.
- Возможность обмена минут на интернет: абонент может поменять одну услугу на другую без доплат и в любой момент.
- "Безлимит" на соцсети и мессенджеры: он включен во все вариации тарифов-конструкторов.
В поездках по стране интернетом вы будете пользоваться почти на тех же условиях, что и в домашнем регионе. Интернет расходуется из домашнего пакета. Соцсети и мессенджеры не тарифицируются. За входящие звонки не нужно платить, а минуты при звонках на номера региона присутствия будут расходоваться из основного пакета минут.
Добавлять, убирать минуты и трафик можно в любой удобный момент. Система запомнит выбор до следующего списания абонентской платы или применит изменения немедленно – абонент решает сам.