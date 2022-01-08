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Ученые обнаружили причину появления синдрома Дауна

Появление лишней копии 21-й хромосомы резко ускоряет старение будущих нервных клеток у зародыша — выяснили биологи. Это может объяснять задержку умственного развития при синдроме Дауна, пишет «ТАСС» со ссылкой на научный журнал Cell Stem Cell.

Медицина. Пробирки.
Медицина. Пробирки.
CCO.

Синдром Дауна — это генетическая патология, при которой в ДНК человека содержится три копии 21-й хромосомы, вместо обычных двух. В результате нарушается функционирование генов, отвечающих за формирование и работу мозга, из-за чего носители синдрома отстают от сверстников в умственном развитии.

Ученые Массачусетского технологического института задумались, как появление 47-й хромосомы влияет на формирование нервных клеток на первых стадиях развития зародыша. Исследователи вырастили «заготовки» нейронов из стволовых клеток здоровых людей и носителей синдрома Дауна и изучили их жизнедеятельность.

При наблюдении за развитием будущих клеток мозга у носителей синдрома Дауна биологи нашли ранее неизвестную аномалию. Третья копия 21-й хромосомы в заготовках нервных клеток заметно меняло то, как ДНК «упакована» внутри их ядра.

Так менялся уровень активности генов и будущие нейроны переходили в состояние, очень похожее на то, в котором находятся престарелые клетки в организме пожилых людей. Обычно в этом режиме клетки перестают играть существенную роль в работе организма.

Ученые попробовали удалить «состарившиеся» клетки сенолитиками. Это нормализовало развитие культур заготовок нейронов и ликвидировало многие аномалии. Подобное, по мнению биологов, можно осуществлять и внутри зародышей. Возможно, это защитит детей от нарушений в работе нервной системы.

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