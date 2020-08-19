Алтайские археологи продолжают строить в горах Чарышского района музей под открытым небом и обнаруживают все новые находки разных эпох в долине реки Межеумок. В этом году волонтерский лагерь пришлось проредить в связи с эпидемическими требованиями, и все же 302 человека приехали на Алтай, чтобы стать частью уникальной историко-археологической экспедиции.

Русское кладбище

Археологи в этом году продолжили исследование русского поселения, которое было здесь во второй половине XIX века и просуществовало до хрущевских реформ. По воспоминаниям местных жителей здесь, в долине реки, стояло около 400 дворов и жило порядка 2000 человек.

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Алтайского археологического общества Сергей Ситников говорит, что холм справа от лагеря сначала принял за курган и сделал топографический инструментальный план нового «объекта». Но позже здесь обнаружили кресты с выбитыми на них буквами.

«Я эти буквы не понял, но на всякий случай перерисовал, — рассказывает Ситников. — Поскольку я занимаюсь нумизматикой, подумал, что это, скорее всего, цифры, которые в старославянской письменности заменяются буквами. Получилось, что первая цифра — 1929, а вторая 197? — последняя была не видна. В общем, мы открыли старое русское кладбище».

Разная керамика

В этом году археологи нашли много керамических фрагментов с так называемым датирующим орнаментом. Это исторический маркер — вид орнамента, который был распространен только в определенное время и позволяет с точностью датировать культурный слой.

Неподалеку от лагеря нашли новые курганы, которые ранее были неизвестны. Традиционно обнаружили много керамики. В прошлом году находили много осколков, принадлежавших скифской культуре — примерно 2500 лет назад. В этом сезоне много находок, относящихся к афанасьевской культуре, которая древнее скифов на 2,5−3 тыс. лет.

Археология в Чарышском районе. Наталья Вязанцева.

Каменные сверла

Были и находки эпохи неоолита. До алтайских археологов никто ничего подобного не находил. «Всем известна Денисова пещера, — говорит Серей Ситников. — У нас здесь нет отдельного слоя, однако отдельные фрагменты попадаются».

Эти находки стали неожиданностью и случайностью. Около 18 артефактов, включая два каменных сверла, нашли на глубине около двух метров, но пока не понятно, как именно они залегали, потому что склон со временем мог сползти вниз или быть принесенным рекой.

Сергей Ситников говорит, что не «каменщик», сфера его научных интересов — эпоха бронзы и ранний железный век — хронологический период XIII-XI веков до нашей эры. Каменный век — намного более раннее время. «Однако, у меня есть ощущения, судя по технике расщепления гальки, что найденным нами каменным орудиям примерно 150 тыс. лет», — делится археолог.

Эти находки позволяют в подробностях реконструировать хозяйственную деятельность людей каменного века. Частично волонтеры уже восстановили внешний вид ножей и топоров.

Находки алтайских археологов. Наталья Вязанцева. Находки алтайских археологов. Наталья Вязанцева. Находки алтайских археологов. Наталья Вязанцева. Находки алтайских археологов. Наталья Вязанцева.

Количество и качество

Через Алтай проходили пути миграции людей с доледникового периода, поэтому земля напичкана археологическим богатством.

Известно, что сначала древние люди из нынешней европейской части мигрировали от холода в сторону современной Индии, а потом шли обратно. Афанасьевцы принесли на Алтай культуру обработки металла. Андроновцы стали первыми обрабатывать золото. Потом были скифы. Позже здесь проходили все кочевые народы — гунны, тюрки, монголы, и каждый оставил следы своей культуры.

Долина реки Межеумок, где второй год располагается научная экспедиция, в этом смысле место особое. «Где ни ткни лопатой, обязательно что-нибудь найдешь», — говорят археологи.

Сергей Ситников надеется на то, что разыщет в этих местах что-нибудь из маймирской культуры, которая существовала во время скифов, когда захоронения делались с большим количеством бронзового инвентаря.

Археология в Чарышском районе. Наталья Вязанцева.

Неподалеку от лагеря еще в конце 1990-х нашли женское захоронение этой культуры с запряженной лошадью. Упряжь сохранилась благодаря окислению бронзовых деталей, так что ее возможно было реконструировать. Археологи надеются, что это не последний памятник маймирской культуры в окрестностях лагеря.

В этом году ученые и волонтеры продолжили поиски, все находки и их расположение тщательно задокументированы. Задача следующего года — выбрать наиболее перспективные места и начать настоящие раскопки.

«Количество наших находок перерастает в качество, — так оценивает итоги сезона руководитель Алтайского археологического общества и начальник экспедиции Михаил Сафронов. — Нельзя прийти и сразу найти шлем Александра Македонского. Еще год назад у нас были неплохие фрагменты керамики и пара костяных орудий, но в этом сезоне количество находок переросло за 40 и тянет на три-четыре неплохих научных работы».

Михаил Сафронов. Наталья Вязанцева.

В Машенке

Помимо, собственно, разведки и раскопок есть у ежегодных экспедиций Алтайского археологического общества и другая — социальная — цель. В этом году археологи фактически взяли шефство над селом Машенка.

Это последний населенный пункт по дороге в лагерь. В селе 14 домов, но некоторые из них нежилые, а население составляет 25 человек, из которых многие уже в возрасте. Остальные заняты в местном совхозе.

«К нам обратилась староста Тамара Шейкина с просьбой как-то восстановить памятник погибшим в Великой Отечественно войне, — рассказывает Михаил Сафронов. — Нам выдали даже немного материалов. Там все заросло двухметровым репьем, забор упал и, можно сказать, свиньи ходили по мемориалу. Мы все восстановили. Конечно, это произвело впечатление на школьников и волонтеров. На мой взгляд, очень важно почувствовать свою причастность к такому важному делу сохранения исторической памяти».

Кроме того, традиционно археологи и волонтеры совершают походы на Царский курган возле села Сентелек, чтобы вывезти оставленный туристами мусор.

В селе Машенка. Наталья Вязанцева. В селе Машенка. Наталья Вязанцева. В селе Машенка. Наталья Вязанцева. В селе Машенка. Наталья Вязанцева.

Без гранта

В этом году Алтайское археологическое общество не выиграло президентский грант, как в прошлые два сезона: в ковидный период логично, что массовым сборам не дали финансирования.

Однако с помощью спонсоров, в частности, компании «ПромАльпСервис», администрации Чарышского района, волонтеров, родителей учащихся нескольких школ Барнаула, которые также участвовали в экспедиции, смогли собрать рекордную сумму — 3 млн рублей.

Михаил Сафронов говорит, что палатки пришлось поставить подальше друг от друга (благо в лагере больше 10 га земли), обеды устраивать по очереди в несколько этапов, а саму экспедицию растянуть по времени, чтобы соблюсти эпидемиологические нормы.

Археология в Чарышском районе. Наталья Вязанцева.

В этом году в лагере построили зону питания на 70 человек и добротную баню, почти полностью обнесли забором весь участок. Лагерь постепенно превращается в стационарный музей под открытым небом.

«В следующем сезоне мы возьмем открытый лист — разрешение — на вскрытие и музеефикацию, — говорит Михаил Сафронов. Одна часть историков займется погребальными традициями, другая поселенческими. Это две части одного целого. В могилы ведь клали вещи, которые могли не использовать в быту. Нам важно соединить все находки и восстановить хозяйственную, религиозную и культурную жизнь древних людей».