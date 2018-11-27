Космический модуль сел на Марсе и передал на Землю первое фото

Посадочный модуль автоматической станции InSight долетел до Марса за шесть месяцев, преодолев путь 548 млн километров. Посадка прошла так, как планировалось.
InSight пронзил атмосферу Марса на скорости 20 600 км в час и замедлился до 12 км в час. И все это меньше чем за семь минут. InSight использовал технологии приземления, задействованные в успешной миссии Phoenix 2008 года. Сначала для замедления использовался парашют, а затем активировались 12 двигателей и зонд мягко опустился на три ножки, раскрывает подробности Hi-News.
Когда InSight оказался на поверхности, он передал на Землю сигнал об успешном прибытии. А через семь минут использовал более мощный радиопередатчик, чтобы отправить сигнал побольше и передать первое изображение с поверхности Марса. На фото видны мелкие частицы марсианской пыли.
InSight проведет на поверхности Марса 24 месяца (примерно один марсианский год). В его задачи входит сейсмические и температурные измерения, результаты которых помогут узнать человечеству, как сформировался Марс, а также другие планеты внутри солнечной системы.