Российская космическая корпорация предложит туристам облететь вокруг Луны

Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» готова предложить туристам услугу облета Луны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным источника, в корпорации «Энергия» в течение долгого времени разрабатывают проект облета Луны на корабле «Союз», включая оказание услуг туристам.

Стоимость билета для космических туристов составит от 150 до 180 млн долларов США, сообщает издание.

Ожидается, что с космодрома «Байконур» на околоземную орбиту космический корабль «Союз МС» выведет ракета «Союз-2». А с космодрома «Восточный» ракета «Ангара» запустит разгонный блок ДМ с дополнительным герметичным отсеком. Они состыкуются на орбите и продолжат полет к Луне. Срок экспедиции должен составить около недели.