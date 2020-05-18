Любой россиянин сможет увидеть собственными глазами МКС

Госкорпорация «Роскосмос» заявила о том, что до конца мая россияне смогут наблюдать в небе международную космическую станцию. Она будет видена невооруженным взглядом в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут.