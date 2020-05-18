Любой россиянин сможет увидеть собственными глазами МКС

МКС смогут наблюдать и жители Алтайского края, поскольку станция будет видна на большей территории страны и в странах ближнего зарубежья.
«Чтобы передать привет находящимся на орбите космонавтам Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо», — рекомендует пресс-служба «Роскосмоса».
Как сообщает официальный сайт «Роскосмоса», МКС — это пилотируемая орбитальная станция, запущенная в ноябре 1998 года в помощью ракеты-носителя «Протон». Сегодня она состоит из нескольких технологических, локационных и наблюдательных модулей. А первым модуем была российская «Заря». Она обеспечивала на начальной стадии строительства МКС точность полета, электропитание модулей, связь, приемку, хранение и перекачку топлива.