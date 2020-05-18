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Любой россиянин сможет увидеть собственными глазами МКС

Госкорпорация «Роскосмос» заявила о том, что до конца мая россияне смогут наблюдать в небе международную космическую станцию. Она будет видена невооруженным взглядом в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

МКС смогут наблюдать и жители Алтайского края, поскольку станция будет видна на большей территории страны и в странах ближнего зарубежья.

«Чтобы передать привет находящимся на орбите космонавтам Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо», — рекомендует пресс-служба «Роскосмоса».

Как сообщает официальный сайт «Роскосмоса», МКС — это пилотируемая орбитальная станция, запущенная в ноябре 1998 года в помощью ракеты-носителя «Протон». Сегодня она состоит из нескольких технологических, локационных и наблюдательных модулей. А первым модуем была российская «Заря». Она обеспечивала на начальной стадии строительства МКС точность полета, электропитание модулей, связь, приемку, хранение и перекачку топлива.

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