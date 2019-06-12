Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 июня 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Популярная наука

Медики предупредили об опасности поедания ледяного мороженого в жару

Употребление ледяного мороженого в жару может спровоцировать простуду, ОРЗ и стресс у организма. Об этом рассказал главный внештатный специалист департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников, пишут «Известия».

Мороженое. Жара.
Мороженое. Жара.
Открытые источники.

По информации специалиста, в жару чаще всего люди покупают мороженое на улице. Они хотят охладиться и потому пытаются съесть его, пока мороженое не растаяло.

В этом случае риск простудиться очень высок сообщил, врач агентству городских новостей «Москва». По сути, в разгоряченный организм попадает холодный продукт, это и провоцирует ОРЗ. Также в жару не стоит употреблять и ледяные напитки. Лучше пить прохладную воду или морс из кислых ягод, отметил Тяжельников.

Напомним, ранее эксперты Роскачества дали советы по выбору безопасного настоящего мороженого, а также как понять, что продукт замораживался неоднократно и как правильно читать его этикетку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость