Медики предупредили об опасности поедания ледяного мороженого в жару

Употребление ледяного мороженого в жару может спровоцировать простуду, ОРЗ и стресс у организма. Об этом рассказал главный внештатный специалист департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников, пишут «Известия».

По информации специалиста, в жару чаще всего люди покупают мороженое на улице. Они хотят охладиться и потому пытаются съесть его, пока мороженое не растаяло.

В этом случае риск простудиться очень высок сообщил, врач агентству городских новостей «Москва». По сути, в разгоряченный организм попадает холодный продукт, это и провоцирует ОРЗ. Также в жару не стоит употреблять и ледяные напитки. Лучше пить прохладную воду или морс из кислых ягод, отметил Тяжельников.

Напомним, ранее эксперты Роскачества дали советы по выбору безопасного настоящего мороженого, а также как понять, что продукт замораживался неоднократно и как правильно читать его этикетку.