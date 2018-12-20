На Марсе сфотографировали прекрасное «снежное озеро» в кратере Королёва

Ученые считают, что в древности на поверхности Марса были реки, озера и даже целые океаны воды. Но потом большая часть ее испарилась в космос вместе с атмосферой планеты. Совсем немного влаги сохранилось в виде полярных шапок и подземных залежей льда в умеренных и приполярных широтах.

Периодически эта вода тает, испаряется, а затем осаждается в более холодных уголках планеты. Этот «круговорот воды» давно интересует ученых.

В кратере Королева расположен один из самых крупных запасов льда. Это 82-километровая выемка в окрестностях северного полярного круга Марса. Ученые считают, что он возник 4 млрд лет назад, когда на планете еще была воды.

Сейчас толщина льда в кратере в самые холодные времена года приближается к двум километрам.