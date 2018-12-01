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На Марсе обнаружили странный сверкающий объект

Марсоход Curiosity обнаружил необычный блестящий объект, похожий на самородок, сообщает ФАН со ссылкой на NASA. Специалисты выдвигают версию, что находка может иметь немарсианское происхождение.

Необычный объект на Марсе.
Необычный объект на Марсе.
NASA

Объекту, замеченному на снимке одной из камер марсохода, дали название Little Colonsay (Маленький Колонси). Для установления его происхождения потребуется химический анализ. Но тот факт, что он блестит, наводит ученых на мысль о том, что это может быть метеорит, — рассказала изданию РИА «Новости» доктор Сюзанна Швенцер.

Curiosity работает на поверхности Красной планеты уже шесть лет. Космический запуск в рамках миссии «Марсианская научная лаборатория» состоялся 26 ноября 2011 года, а 6 августа 2012 года Curiosity осуществил мягкую посадку на поверхность Марса.

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