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Неизвестный вечный квазикристалл нашли на месте ядерного взрыва в США

Ученые обнаружили неизвестный ранее квазикристалл на месте первого ядерного взрыва, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

ядерный взрыв
ядерный взрыв
СС0

Квазикристаллы представляют собой твердые тела, состоящие из атомов, которые не образуют кристаллические решетки, но обладают упорядоченной структурой и другими характеристиками обычных кристаллов, включая способность когерентно рассеивать падающее излучение.

Неизвестный кристалл обнаружила группа исследователей из США и Италии на месте взрыва первого ядерного устройства «Тринити» в американском штате Нью-Мексико.

Взрыв произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо — мощность была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила.

Кристалл нашли в образце красного тринитита — стекла, сплавленного из песка и меди из линий электропередач, используемых для ядерного испытания.

«Находка представляет собой соединение состава Si61Cu30Ca7Fe2 и является икосаэдром по структуре. Открытие поможет лучше понять последствия ядерных взрывов», — отметили ученые.

Исследователи обычно анализируют радиоактивный мусор и газы, которые довольно быстро распадаются, а квазикристаллы способны существовать вечно.

Испытания проводились в 1945 году в рамках Манхэттенского проекта. Взорвали снаряд под названием «Штучка», а две другие бомбы этого типа — «Малыш» и «Толстяк» — сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

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