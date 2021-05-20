Неизвестный вечный квазикристалл нашли на месте ядерного взрыва в США

Квазикристаллы представляют собой твердые тела, состоящие из атомов, которые не образуют кристаллические решетки, но обладают упорядоченной структурой и другими характеристиками обычных кристаллов, включая способность когерентно рассеивать падающее излучение.
Неизвестный кристалл обнаружила группа исследователей из США и Италии на месте взрыва первого ядерного устройства «Тринити» в американском штате Нью-Мексико.
Взрыв произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо — мощность была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила.
Кристалл нашли в образце красного тринитита — стекла, сплавленного из песка и меди из линий электропередач, используемых для ядерного испытания.
«Находка представляет собой соединение состава Si61Cu30Ca7Fe2 и является икосаэдром по структуре. Открытие поможет лучше понять последствия ядерных взрывов», — отметили ученые.
Исследователи обычно анализируют радиоактивный мусор и газы, которые довольно быстро распадаются, а квазикристаллы способны существовать вечно.
Испытания проводились в 1945 году в рамках Манхэттенского проекта. Взорвали снаряд под названием «Штучка», а две другие бомбы этого типа — «Малыш» и «Толстяк» — сбросили на Хиросиму и Нагасаки.