Пятнадцатиметровое колесо и автомат Калашникова. 6 изобретений, прославивших Алтайский край

Ежегодно в последнюю субботу июня в России празднуется День изобретателя и рационализатора. Поэтому Altapress.ru создал подборку об известных алтайских умах и их творениях.

Иван Иванович Ползунов

На Алтае Ползунов начинал карьеру на Барнаульском медеплавильном заводе, как смотритель и счетчик при плавильных печах. Однако благодаря своей прилежной работе и множественным улучшениям, вводимым на предприятии, быстро сменяет один чин на другой.

Иван Иванович Ползунов ru.wikipedia.org

Главным изобретением Ползунова считается первая в России паровая машина, созданная в 1764—1766 годах. Его изобретение работало без использования гидравлической энергии (работала в безводном месте), что было огромным плюсом по сравнению с прочими паровыми машинами, которые не обходились без дополнительного гидравлического привода.

Козьма Дмитриевич Фролов history.wikireading.ru

Козьма Дмитриевич Фролов

В XVIII веке основным «двигателем» металлургических предприятий было водяное колесо. Козьма Дмитриевич Фролов решил его усовершенствовать. Так на Змеиногорском руднике в 1785 году вода из речки Змеевки вращала пятнадцатиметровое колесо и приводила в действие множество механизмов. А так как система была размещена под землей, рудник не переставал работать даже зимой.

Огромное колесо с водой вместо людей совершало тяжелую работу по доставке руды из земли, ее толчению, промывке, обогощению, сортировке и дальнейшей перевозке по рельсам в вагонах на склад.

Змеиногорская гидросиловая система Фролова приводила в движение кузницу, лесопилку, водоотливные, рудоподъемные механизмы трех шахт и другие рудопромышленные устройства.

Петр Козьмич Фролов

Петр Козьмич Фролов ru.wikipedia.org

Сын, Фролов Петр Кузьмич, большую часть своей жизни посвятил работе на Змеиногорском руднике. В 1806 году появился проект о строительстве чугунной дороги от Змеиногорского рудника до Корбалихинского сереброплавильного завода. Ведомство одобрило проект, и к 1809 году была построена первая в России чугунная дорога с конной тягой, которая использовалась более 25 лет.

Павел Петрович Аносов

Павел Петрович Аносов Открытые источники

С 1847 по 1850 годы ученый-металлург Аносов был начальником Алтайских горных заводов. За время работы он внес множество улучшений для предприятий, но главным его научным достижением была разработанная промышленная технология получения булатной стали, из которой создавались крепкие клинки.

Михаил Тимофеевич Калашников

Михаил Калашников. крайархивкультура.

Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия, создатель одноименного автомата Калашникова. Михаил Тимофеевич уже в молодом возрасте начал задумываться о создании собственного автоматизированного оружия. Во время службы в армии появился первый опытный образец, который планировали пустить в производство в 1940 году. Однако из-за Великой Отечественной войны автомат-пулемет приняли на вооружение только через 7 лет.

Владимир Васильевич Осипов

Владимир Васильевич Осипов museum.altstu.ru/

Осипов всю свою жизнь посвятил научной деятельности: в 1975 году защитил кандидатскую, в 1988 году докторскую диссертацию, с 1992 года стал профессором и заведующим кафедрой инженерной электрофизики Уральского государственного технического университета и одновременно заведующим лабораторией квантовой электроники Института электрофизики Уральского отделения РАН.

Работая в области физики газового разряда, квантовой электроники и физики взаимодействия излучения с веществом, Осипов разработал серию мощных молекулярных лазеров. Среди них модели CO2-лазеров со сжатой активной средой, которые до сих пор остаются непревзойденными.

Предложил и экспериментально обосновал методы, позволяющие повысить энергетику молекулярных лазеров.