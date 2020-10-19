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«Роскосмос» отдал 407 млн рублей за эскизное проектирование многоразовой ракеты

К эскизному проектированию летательного аппарата приступили в Самарском ракетно-космическом центре «Прогресс», о чем сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

Планеты. Марс. Земля
Планеты. Марс. Земля
ССО

«Амур-СПГ» — новая российская многоразовая ракета, которая будет работать на сжиженном газе. Ранее сообщалось, она будет двухступенчатой. Возвращаемую ступень можно будет использовать до десяти раз

Еще в начале октября стало известно о том, что был подписан контракт на разработку эскизного проекта. Документ должен быть готов до конца 2020 года. Он обошелся «Роскосмосу» в 407 миллионов рублей.

Так же сообщается, что при многоразовом использовании первой ступени ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны грузов, и 12 тонн — при однократном. На геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока «Фрегат» и многоразовой ступени.

В зависимости от конфигурации стоимость пуска составит от 22 до 35 миллионов долларов. Стартовый комплекс для «Амура-СПГ» на Восточном должен обеспечить 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.

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