Ученые назвали лучший возраст для изучения иностранных языков

Лучше всего иностранным языком овладевают те, кто начал обучение до 10 лет. К такому выводу пришли специалисты центра нейро- и когнитивных наук Массачусетского технологического университета. Статья опубликована в журнале Cognition, пишет РИА Новости.

В исследовании участвовали 670 тысяч человек разных национальностей и возрастов (от 10 до 70 лет). В своих анкетах респонденты указывали возраст, «стаж» обучения английскому языку, а также выполняли тест на знание грамматических правил.

В результате выяснилось, что лучше всего грамматика иностранного языка усваивается в детстве и подростковом возрасте. После 18 лет способность быстро обучаться сохраняется, но выйти на уровень носителя языка становится сложнее. Ученые установили, что на изучение языка влияют как биологические, так и социокультурные факторы.