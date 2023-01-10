Ученые разработали беспилотник, способный летать «вечно»

Изобретатели предложили оснастить беспилотник модулем, который способен преобразовывать энергию света в электричество и дистанционно заряжать дроны.
Проведены три полевых испытания — контрольный полет в помещении, дневной и ночной полеты на открытом воздухе. Дроны успешно работали во всех сценариях, пишет «Фергана».
Команда пока не раскрывает подробности о дальности действия системы и эффективности фотоэлектрического преобразования — сведения могут быть использованы в военных целях. Но известно, что беспилотник может подняться на высоту небоскреба.
Ученые ожидают — «вечно летающие» дроны будут активно использовать. Не только в военных целях.
Ранее Тайвань впервые открыл огонь по китайскому беспилотнику.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!