Партию беспилотников доставят на Алтай

В сообщении отмечают, что вузы договорились о работе над использованием беспилотников в растениеводстве, лесном хозяйстве и пчеловодстве.
С помощью беспилотных аппаратов будут выполнять аэрофотосъемку полей, определять их границы и создавать карты внесения удобрений.
«Нам интересен Алтайский край как крупный сельскохозяйственный регион, и здесь мы будем работать совместно с учеными АГАУ», — подчеркнул завлабораторией беспилотных систем ТУСУР Евгений Макаров.
Ранее о пользе и опасности мелкого картофеля рассказал эксперт.