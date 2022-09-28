Партию беспилотников доставят на Алтай

Партию беспилотников от Томского университета управления и радиотехники (ТУСУР) доставят в Алтайский край. Ими будут пользоваться сельхозпредприятия региона, передают в АГАУ.

В сообщении отмечают, что вузы договорились о работе над использованием беспилотников в растениеводстве, лесном хозяйстве и пчеловодстве.

С помощью беспилотных аппаратов будут выполнять аэрофотосъемку полей, определять их границы и создавать карты внесения удобрений.

«Нам интересен Алтайский край как крупный сельскохозяйственный регион, и здесь мы будем работать совместно с учеными АГАУ», — подчеркнул завлабораторией беспилотных систем ТУСУР Евгений Макаров.

Ранее о пользе и опасности мелкого картофеля рассказал эксперт.