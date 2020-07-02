Японские ученые создадут прибор для общения человека с Шариками и Мурзиками

Ученые в Японии работают над прибором, который позволит хозяевам общаться со своими домашними любимцами через вербализацию их мыслей, пишет РИА Новости.

Разработка устройства записана в так называемой «Белой книге» Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, где размечены прогнозы специалистов на 20 лет вперед.

В документе написано о создании нейрокомпьютерного интерфейса. Речь идет об аппарате искусственного интеллекта, который связывает мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографией.

Сейчас исследование проводят ученые Тоситака Судзуки и Юкиясу Камитани из Университета Киото и другие специалисты. При создании «телепатического» аппарата они учитывают несколько устройств для немых людей.

«Применяются несколько устройств для людей, неспособных говорить. Например, в мозг парализованных пациентов можно имплантировать электроды, которые позволят считать сигналы мозговой деятельности и водить курсором по экрану, чтобы выразить свое намерение», — пояснили в министерстве.

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Эта разработка поможет людям, страдающим глухонемотой, будет работать в районах бедствий для поисковых работ, для поиска взрывных устройств, оказания помощи пострадавшим.

А также научит хозяев «читать» мысли питомцев и «разговаривать» с ними.

«Сейчас идут исследования в области вербализации мыслей животных. То есть это соединение неспособного говорить субъекта и техники, которая может разговаривать», — сообщили в японском министерстве.

Научиться понимать своих «Шариков» давно мечтают и американские ученые.

Им уже известна технология, с помощью которой через компьютер можно передать мысли собаки словами устно или в виде текста. Для этого на собаку надевают особый высокотехнологичный жилет, который активирует сенсоры и на смартфон посылается сигнал, преобразующийся в голосовое сообщение или текст на экране.