«Отбирали зерно у сусликов». Историк рассказал, какие древние люди жили на барнаульских берегах

Где паслись мамонты, на кого были похожи древние «барнаульцы» и что сегодня можно выкопать в садоводстве в Лесном рассказал историк Артур Кунгуров. В рамках «Европейских дней археологии» он провел теплоходную экскурсию, на которой побывали корреспонденты altapress.ru.

Суслики и мамонты

На теплоходе мы проезжаем мимо обрывистого Нагорного парка. Раньше берег обваливался часто — это обнажало не только старые захоронения с кладбища, но и кости мамонтов, которые сегодня экспонируются в краеведческом музее. Они и привлекли археологов.

Осматривать берега историки начали с устья Барнаулки — там нашли стоянку каменного века, появившуюся в пятом тысячелетии лет до н.э. «Конечно, там было все слишком разрушено и размыто, но несколько каменных орудий в нашем музее хранятся», — рассказывает Артур Кунгуров.

Берег у горы не всегда был таким обрывистым. Его край понижался плавно, образовывая террасы, и уходил дальше того места на реке, где проходит наш водный маршрут. Здесь, как рассказывает историк, и селились древние скотоводы в V-II веках до н.э. Эту культуру ученые называют каменской — по могильнику, найденному у Камня-на-Оби.

Артур Кунгуров,

кандидат исторических наук:

— Это ранний железный век или скифская эпоха. Надо помнить, что скифов никаких у нас тут не было — это название племен северного Причерноморья, которое дошло до нас благодаря произведениям Геродота.

Это были племена кочевников, которые, как объясняет историк, по уровню своего развития соответствовала как минимум уровню Киевской Руси.

Артур Кунгуров,

кандидат исторических наук:

— Здесь существовало большое государство, которое охватывало всю степную зону Алтая, часть Восточного Казахстана, Новосибирской и Кемеровской области. А его центр был между Рубцовском и Шипуново, где есть царские курганы, к сожалению, сильно разграбленные.

Исследователи обнаружили фрагменты керамики возрастном 2,5 тыс. лет и каменные орудия труда, которые использовали для переработки продуктов собирательства. В том числе и зерна, которое добывали, разоряя норы сусликов.

Археологи и исчезнувший курган

Как говорит Кунгуров, археологи не уходят с берегов, потому что не могут копать в чужих огородах. Поэтому, когда по противооползневой программе расселили улицу Поселковую на Горе, они не упустили возможность разведать ранее недоступные участки.

Экскурсия от краеведческого музея. Теплоход. Анна Молчанова.

Там ученые также нашли керамику, каменные наконечники, бронзовый браслет и кости людей двух культур — каменской и другой, более древней, относящейся к раннему бронзовому веку.

Артур Кунгуров,

кандидат исторических наук:

— Мы сразу нашли целый курган. Каменские курганы по структуре очень интересны — это сакральное пространство, в котором хоронили до 15 человек. Посередине располагался старейшина большой патриархальной семьи или значимый человек, причем не обязательно богатый, а вокруг хоронили родственников. Причем с самого начала такое захоронение было ровной круглой площадкой. Когда места заканчивались, делали насыпь — получался курган.

Вернувшись на следующий день, археологи увидели, что берег вместе с курганами обвалился.

— Весь кусок, где был раскоп, упал. Хорошо, что ночью, когда нас не было. Подходить опасно — огромные трещины, все обсыпается. Если с реки присмотреться к «обрезанному» краю берега, можно увидеть темные пятна — это курганы, могилы, которые до сих пор висят на этих обрывах, но раскопать их нет никакой возможности, — рассказывает историк.

Берег. Анна Молчанова.

К сожалению, мусор с теплохода видно лучше, чем могилы.

Самые древние находки

На Поселковой улице находился и древний могильник бронзового века. До 4 тыс. до н. э. здесь обитали племена охотников и рыболовов каменного века, а после в эти места вторглись скотоводческие племена с южных районов.

Артур Кунгуров,

кандидат исторических наук:

— Они были очень отважными, смелыми воинами, которые довольно быстро подчинили местное население. У них была развитая система боя, а также замечательные копья с очень опасными крюками, которые наносили серьезные удары во время столкновений. Делали они себе и панцири из пластин, вырезанных из рогов лося.

Сделав анализ костей, антропологи поняли, что в курганах захоронены две разные расы. Мужчины — европеоиды, средиземноморцы. Женщины — монголоиды, они были похожими на современных хантов и манси. «Видимо, как это обычно и бывало, местных мужчин вытеснили или перебили, а женщины стали женами захватчиков», — предполагает историк.

У поселка Лесной был пляж, куда приезжали отдохнуть жители Барнаула. Там дети обнаружили костяной гарпун и острога эпохи палеолита — одни из самых древних находок, сделанных в городе. С такими орудиями древние люди охотились на оленей, переплывающих через Обь. Если промахивались — гарпуны тонули и терялись.

Экскурсия от краеведческого музея. Теплоход. Анна Молчанова.

Еще одно потенциальное место для исследований — склоны горнолыжных баз, а также территории санаториев. «Не сомневаюсь, что здесь есть интересные материалы. Еще тут одно из немногих мест, где бор выходит к реке, поэтому новые археологические открытия здесь вполне ожидаемы», — говорит историк.

Утраченные и недоступные памятники

Говорить об утраченных памятниках историк начал с рассказа о топонимах:

— Специфическое выражение есть у барнаульцев: «ехать на сад». Я с детства тоже так говорил и все время думал, почему. Оказалось, первые сады были на Горе, поэтому и на сад. Там находился огромнейший курганный могильник. Его раскопали и распахали еще при первоначальном освоении территории, ранние поселки появились там в XVIII веке.

Тем не менее, раскопали не все — современные садоводы до сих пор находят на своих участках артефакты и нередко относят их в музей.

Экскурсия от краеведческого музея. Теплоход. Анна Молчанова.

— У нас есть небольшие керамические кувшинчики и каменные жертвенные алтарики для домашних богов — все эти предметы связаны с женскими захоронениями. Курганы здесь были же, как с улицы Поселковой. Все это каменская культура, — рассказывает историк.

Артур Кунгуров отметил, что курганы хорошо сохранились на полях в Научном городке. Их даже можно разглядеть на Google Maps — они отличаются от остальной земли оттенком.

Важна для археологов и территория, за которой дальше находятся «Цветы Алтая», — низкий берег с террасой (примерно так и выглядел раньше берег у Нагорного парка).

Артур Кунгуров,

кандидат исторических наук:

— Там находится одно из самых значимых поселений — возможно, самое крупное в Приобье. Там мы обнаружили огромную коллекцию керамики, мешками ее собирали. На этом древнем памятнике сейчас построены сады. У нас традиция такая в Барнауле на каждом древнем памятнике строить сады. Все об этом знают, но все равно строят. Много древних поселений мы не можем обследовать. Наверняка на огородах выкапывают керамику, просто не придают ей значения.

Экскурсия от краеведческого музея. Теплоход. Анна Молчанова.

Историк рассказывает, что археологи обычно копают не то, что хочется:

— Докапываем то, что обвалилось. Вот за Казенной заимкой есть большой карьер — его разбили втихушку без согласования с нами. Рабочие половину курганов уже срыли. Поймали за руку, им пришлось выделить финансы, чтобы мы остальное досмотрели. Редко археологи копают курганы, которые им хотелось бы копать — в основном те, что разрушаются.