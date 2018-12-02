Фейерверк на Новый год: как выбрать и где покупать безопасную пиротехнику

Какие бывают фейерверки
Римские свечи
Это длинные картонные трубки, с одной стороны у них есть фитиль. После зажигания свеча выстреливает вверх со световыми и звуковыми эффектами, пишет www.ru-fire.ru
Фонтаны и вулканы
После поджигания они искрятся, свистят и трещат. Их тоже можно использовать только на улице. Работают от пары секунд до пары минут.
Салюты (батареи салютов)
Это светящиеся звездочки и змейки. Зажигаются от одного фитиля, выстреливают на большую высоту и распадаются на сферы, искры и проч. Их ставят на ровную поверхность и закрепляют так, чтобы батарея не могла перевернуться во время работы.
Как выбрать фейерверк
Фейерверки не стоит покупать в стихийных палатках, лучше пойти в фирменный специализированный магазин.
Покупатель имеет право попросить продавца показать сертификат товара с указанием поставщика и производителя.
Обратите внимание на коробку. У качественной продукции:
- не повреждена упаковка. Если изделие упаковано в бумагу, убедитесь, что её не намочили. Подмокший фейерверк, скорее всего, не сработает. На вытянутой руке слегка встряхните упаковку: если из неё высыпается пиротехнический состав, значит, устройство было повреждено.
- есть маркировка. На упаковке качественного товара обязательно должен быть указан документ, в соответствии с которым изготовлено изделие, — ГОСТ или ТУ, а также российский производитель или поставщик (импортер) товара. Если таких данных нет, то продукция реализуется незаконно.
- есть инструкция на русском языке. К фейерверку обязательно прилагается инструкция по применению, а также правила хранения и утилизации на русском языке. Это обязательное требование российского законодательства.
- указан срок годности. Если срок не указан или близок к окончанию, не стоит покупать изделие. Как минимум оно не сработает, как максимум нанесёт вред здоровью.
- указан класс опасности. I класс — это хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны, III класс — салюты, ракеты, фестивальные шары, IV класс — профессиональные фейерверки.