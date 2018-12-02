Фейерверк на Новый год: как выбрать и где покупать безопасную пиротехнику

Купить фейерверк на Новый год-2019 можно как в фирменных магазинах, так и у торговцев на рынке. Из большого количества коробок трудно выбрать безопасный товар. Так как проверить качество салюта на месте покупки нельзя, то придется просмотреть сопроводительные документы и внешний вид коробки. Рассказываем, каким бываем салют, как выбрать безопасный фейерверк и на что стоит обратить внимание при покупке.