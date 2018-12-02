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Новый год
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Фейерверк на Новый год: как выбрать и где покупать безопасную пиротехнику

Купить фейерверк на Новый год-2019 можно как в фирменных магазинах, так и у торговцев на рынке. Из большого количества коробок трудно выбрать безопасный товар. Так как проверить качество салюта на месте покупки нельзя, то придется просмотреть сопроводительные документы и внешний вид коробки. Рассказываем, каким бываем салют, как выбрать безопасный фейерверк и на что стоит обратить внимание при покупке.

Салют.
Салют.
СС0

Какие бывают фейерверки

Римские свечи

Это длинные картонные трубки, с одной стороны у них есть фитиль. После зажигания свеча выстреливает вверх со световыми и звуковыми эффектами, пишет www.ru-fire.ru

Фонтаны и вулканы

После поджигания они искрятся, свистят и трещат. Их тоже можно использовать только на улице. Работают от пары секунд до пары минут.

Салюты (батареи салютов)

Это светящиеся звездочки и змейки. Зажигаются от одного фитиля, выстреливают на большую высоту и распадаются на сферы, искры и проч. Их ставят на ровную поверхность и закрепляют так, чтобы батарея не могла перевернуться во время работы.

Как выбрать фейерверк

Фейерверки не стоит покупать в стихийных палатках, лучше пойти в фирменный специализированный магазин.

Покупатель имеет право попросить продавца показать сертификат товара с указанием поставщика и производителя.

Салют.
Салют.
Дмитрий Лямзин

Обратите внимание на коробку. У качественной продукции:

  • не повреждена упаковка. Если изделие упаковано в бумагу, убедитесь, что её не намочили. Подмокший фейерверк, скорее всего, не сработает. На вытянутой руке слегка встряхните упаковку: если из неё высыпается пиротехнический состав, значит, устройство было повреждено.
  • есть маркировка. На упаковке качественного товара обязательно должен быть указан документ, в соответствии с которым изготовлено изделие, — ГОСТ или ТУ, а также российский производитель или поставщик (импортер) товара. Если таких данных нет, то продукция реализуется незаконно.
  • есть инструкция на русском языке. К фейерверку обязательно прилагается инструкция по применению, а также правила хранения и утилизации на русском языке. Это обязательное требование российского законодательства.
  • указан срок годности. Если срок не указан или близок к окончанию, не стоит покупать изделие. Как минимум оно не сработает, как максимум нанесёт вред здоровью.
  • указан класс опасности. I класс — это хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны, III класс — салюты, ракеты, фестивальные шары, IV класс — профессиональные фейерверки.
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