Горячие блюда на Рождество-2019

Горячее блюдо считается на столе главным, так что к его приготовлению нужно подойти со всей ответственностью. Особенно в Рождество. Оригинальные рецепты помогут удивить гостей.

Курица с виноградом

1 целая курица без потрохов,

2 стакана свежего винограда без косточек,

1 лимон,

1 луковица,

небольшая горстка свежих трав — тимьян , розмарин или орегано,

розмарин или орегано, оливковое масло,

соль и перец.

Разогреваем духовку до +180 градусов. Курицу солим и перчим со всех сторон, выкладываем в смазанную маслом в жаровню брюшком вверх. Фаршируем тушку виноградом, кусочками лимона и зеленью.

Лук нарезаем колечками, выкладываем поверх курицы и в жаровню. Туда же оставшийся виноград. Поливаем курицу оливковым маслом.

Запекаем до тех пор, пока температура внутри не достигает +165 градусов или до готовности (при протыкании ножом сок прозрачен, без примеси крови), это примерно 1,5 часа для курицы весом чуть более килограмма. Если рано зарумянивается, накройте фольгой.

Свинина в томатном соусе

свинина одним куском около 600 г ( окорок или шейка),

окорок или шейка), ¼ стакана томатного сока или чуть больше,

1 столовая ложка сока лимона,

1 столовая ложка растительного масла,

1 столовая ложка сушеной зелени ( укроп , петрушка , кинза),

укроп петрушка кинза), ¼ чайной ложки соли,

1 чайная ложка паприки,

1 чайная ложка острого молотого перца.

Для маринада смешиваем томатный сок, сок лимона, масло и специи. Кусок свинины промываем, сушим бумажным полотенцем, складываем в пакет для запекания/рукав, заливаем маринадом и завязываем. Оставляем мясо мариноваться на 6−8 часов в холодильнике.

Разогреваем духовку до +180 градусов. Запекаем свинину в рукаве/пакете 1,5−2 часа. Если хотите румяную корочку, откройте пакет за 15 минут до готовности мяса. Свинину можно подать горячей, вынув из рукава и нарезов на порционные ломтики, или в охлажденном виде на бутерброды.

Курица в тесте

курица 1 кг,

1 лавровый лист,

500 г муки,

300 мл вода,

1 ч.л. семена тмина,

1 ч.л. соли для теста. Для маринада: 5 зубчиков чеснока ( пропускаем через пресс),

пропускаем через пресс), 5 ст. л оливкового масла,

2 ст. л. лимонного сока,

1 ст. л сладкой молотой паприки,

1 ч. л острой копченой паприки,

5 горошин розового перца ( потолочь в ступке),

потолочь в ступке), 5 горошин черного перца ( потолочь в ступке),

потолочь в ступке), соль по вкусу.

Для маринада в миске смешиваем оливковое масло с лимонным соком, добавляем паприку, солим, перчим, выдавливаем дольки чеснока. Хорошенько перемешиваем.

Курицу моем, просушиваем, заправляем крылышки за спинку. Смазываем маринадом внутри и снаружи, ножки связываем шпагатом и оставляем мариноваться на 2−3 часа, можно на ночь.

В миску насыпаем муку и тмин. В воду добавляем соль, перемешиваем и вливаем в миску с мукой, замешиваем тесто. Даем тесту отдохнуть, накрываем пищевой пленкой и оставляем минут на 30 .

Раскатываем тесто в пласт толщиной в 0,5−0,7 см. Перекладываем тесто на противень выстланный пергаментом или фольгой. В центр пласта укладываем замаринованную курицу, лавровый лист (можно добавить тимьян, базилик). Тесто складываем конвертиком, края теста заворачиваем и защипываем.

Запекаем в разогретой до +150−180 градусов в духовке 1 час 40 минут. Если тесто сверху подрумянилось, накрываем фольгой и допекаем до положенного времени. За 10 минут до завершения готовки смазываем курицу взбитым яйцом.