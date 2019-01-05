Горячие блюда на Рождество-2019

Курица с виноградом
- 1 целая курица без потрохов,
- 2 стакана свежего винограда без косточек,
- 1 лимон,
- 1 луковица,
- небольшая горстка свежих трав — тимьян, розмарин или орегано,
- оливковое масло,
- соль и перец.
Разогреваем духовку до +180 градусов. Курицу солим и перчим со всех сторон, выкладываем в смазанную маслом в жаровню брюшком вверх. Фаршируем тушку виноградом, кусочками лимона и зеленью.
Лук нарезаем колечками, выкладываем поверх курицы и в жаровню. Туда же оставшийся виноград. Поливаем курицу оливковым маслом.
Запекаем до тех пор, пока температура внутри не достигает +165 градусов или до готовности (при протыкании ножом сок прозрачен, без примеси крови), это примерно 1,5 часа для курицы весом чуть более килограмма. Если рано зарумянивается, накройте фольгой.
Свинина в томатном соусе
- свинина одним куском около 600 г (окорок или шейка),
- ¼ стакана томатного сока или чуть больше,
- 1 столовая ложка сока лимона,
- 1 столовая ложка растительного масла,
- 1 столовая ложка сушеной зелени (укроп, петрушка, кинза),
- ¼ чайной ложки соли,
- 1 чайная ложка паприки,
- 1 чайная ложка острого молотого перца.
Для маринада смешиваем томатный сок, сок лимона, масло и специи. Кусок свинины промываем, сушим бумажным полотенцем, складываем в пакет для запекания/рукав, заливаем маринадом и завязываем. Оставляем мясо мариноваться на 6−8 часов в холодильнике.
Разогреваем духовку до +180 градусов. Запекаем свинину в рукаве/пакете 1,5−2 часа. Если хотите румяную корочку, откройте пакет за 15 минут до готовности мяса. Свинину можно подать горячей, вынув из рукава и нарезов на порционные ломтики, или в охлажденном виде на бутерброды.
Курица в тесте
- курица 1 кг,
- 1 лавровый лист,
- 500 г муки,
- 300 мл вода,
- 1 ч.л. семена тмина,
- 1 ч.л. соли для теста.
Для маринада:
- 5 зубчиков чеснока (пропускаем через пресс),
- 5 ст. л оливкового масла,
- 2 ст. л. лимонного сока,
- 1 ст. л сладкой молотой паприки,
- 1 ч. л острой копченой паприки,
- 5 горошин розового перца (потолочь в ступке),
- 5 горошин черного перца (потолочь в ступке),
- соль по вкусу.
Для маринада в миске смешиваем оливковое масло с лимонным соком, добавляем паприку, солим, перчим, выдавливаем дольки чеснока. Хорошенько перемешиваем.
Курицу моем, просушиваем, заправляем крылышки за спинку. Смазываем маринадом внутри и снаружи, ножки связываем шпагатом и оставляем мариноваться на 2−3 часа, можно на ночь.
В миску насыпаем муку и тмин. В воду добавляем соль, перемешиваем и вливаем в миску с мукой, замешиваем тесто. Даем тесту отдохнуть, накрываем пищевой пленкой и оставляем минут на 30 .
Раскатываем тесто в пласт толщиной в 0,5−0,7 см. Перекладываем тесто на противень выстланный пергаментом или фольгой. В центр пласта укладываем замаринованную курицу, лавровый лист (можно добавить тимьян, базилик). Тесто складываем конвертиком, края теста заворачиваем и защипываем.
Запекаем в разогретой до +150−180 градусов в духовке 1 час 40 минут. Если тесто сверху подрумянилось, накрываем фольгой и допекаем до положенного времени. За 10 минут до завершения готовки смазываем курицу взбитым яйцом.