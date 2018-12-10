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Как сделать снежинку из бумаги на Новый год-2019

Чтобы сделать красивые снежинки, достаточно иметь под рукой бумагу, ножницы и клей. Вырезать новогодние украшения можно и без трафарета. Рассказываем, как создать пушистые и объемные снежинки на Новый год-2019.

Бумага. Рукоделие.
Бумага. Рукоделие.
СС0

Как сделать снежинки из бумаги: вариант 1

Вам понадобятся:

  • бумага (белая или цветная),
  • ножницы,
  • клей.

1. Возьмите бумагу формата А4 и сделайте квадрат. Отрезанный прямоугольник не выбрасывайте — он пригодится для мелких снежинок.

2. Согните квадрат в треугольник три раза.

3. Сложите и подрежьте снежинку как показано на видео.

4. Получившиеся пушистые снежинки разного размера соедините клеем.

Как сделать снежинки из бумаги: вариант 2

Вам понадобятся:

  • бумага (белая или цветная),
  • ножницы,
  • клей,
  • нитки.

1. Возьмите шесть квадратных листочков из бумаги.

2. Согните их в треугольник два раза, сделайте надрезы и склейте получившиеся уголки как показано на видео.

3. Полученные детали скрепите между собой клеем и подвести снежинку на нитку.

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