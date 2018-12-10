Как сделать снежинку из бумаги на Новый год-2019

Как сделать снежинки из бумаги: вариант 1
Вам понадобятся:
- бумага (белая или цветная),
- ножницы,
- клей.
1. Возьмите бумагу формата А4 и сделайте квадрат. Отрезанный прямоугольник не выбрасывайте — он пригодится для мелких снежинок.
2. Согните квадрат в треугольник три раза.
3. Сложите и подрежьте снежинку как показано на видео.
4. Получившиеся пушистые снежинки разного размера соедините клеем.
Как сделать снежинки из бумаги: вариант 2
Вам понадобятся:
- бумага (белая или цветная),
- ножницы,
- клей,
- нитки.
1. Возьмите шесть квадратных листочков из бумаги.
2. Согните их в треугольник два раза, сделайте надрезы и склейте получившиеся уголки как показано на видео.
3. Полученные детали скрепите между собой клеем и подвести снежинку на нитку.