Как заказать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год-2018 в Барнауле

В Барнауле работают около трех десятков агентств, которые специализируются на создании праздничного настроения круглый год. Многие из них работают и в новогодние праздники. Частных Дедов Морозов и Снегурочек "по объявлениям" вообще не перечесть.
Сотрудники агентств могут сделать практически все — от скромного поздравления в офисе или детском саду до полноценного праздника с многочисленными артистами на несколько часов. От масштаба поздравлений и продолжительности зависит и цена. Главные новогодние гости на корпоративе будут стоить примерно 2 500 рублей в час. Бывает, что сумма доходит и до 10 тыс/час.
Чтобы Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили ребенка на дому, придется выложить около 1500-2000 рублей. Чем ближе в Новому году, тем дороже услуги. Если клиент хочет получить поздравление непосредственно 31 декабря, он может смело увеличивать эту сумму втрое.
Стоит ли экономить на Дедушке и Снегурочке, каждый решает для себя. Но специалисты не рекомендуют покупать поздравления за бесценок (400-500 рублей) у случайных лиц в интернете. Никто не гарантирует успех. Выступление в лучшем случае может разочаровать, в худшем — стать началом криминальной истории.
Как заказать "настоящих" Деда Мороза и Снегурочку
- Стоит заранее оговорить все тонкости представления — персонажей, музыку, подарки и прочее. Сценарий также важная часть обсуждения. У профессионалов он оригинален. Они могут предложить даже несколько вариантов и выслушают пожелания клиента.
- Обратить внимание на качество костюмов. На фото в интернете экипировка новогодних гостей может выглядеть иначе, чем в реальности. Лучше убедиться воочию, что у Деда Мороза не дырявая шуба из дешевого ситца, а Снегурочка не выглядит как путана.
- Обратите внимание на возраст и внешний вид самих артистов, чтобы престарелая "внучка" не испортила настроение гостям.
- Почитать отзывы тех, кто уже заказывал этих Деда Мороза и Снегурочку. А лучше попросить выслать фото и видео предыдущих поздравлений.
- Заранее обсудить стоимость всех услуг. Некоторые Деды и Снегурочки не включают, например, транспортные расходы. Многие берут отдельную плату за доставку подарка.
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