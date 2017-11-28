Как заказать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год-2018 в Барнауле

Сотрудники агентств могут сделать практически все — от скромного поздравления в офисе или детском саду до полноценного праздника с многочисленными артистами на несколько часов. От масштаба поздравлений и продолжительности зависит и цена. Главные новогодние гости на корпоративе будут стоить примерно 2 500 рублей в час. Бывает, что сумма доходит и до 10 тыс/час.

Чтобы Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили ребенка на дому, придется выложить около 1500-2000 рублей. Чем ближе в Новому году, тем дороже услуги. Если клиент хочет получить поздравление непосредственно 31 декабря, он может смело увеличивать эту сумму втрое.

Стоит ли экономить на Дедушке и Снегурочке, каждый решает для себя. Но специалисты не рекомендуют покупать поздравления за бесценок (400-500 рублей) у случайных лиц в интернете. Никто не гарантирует успех. Выступление в лучшем случае может разочаровать, в худшем — стать началом криминальной истории.

Как заказать "настоящих" Деда Мороза и Снегурочку