Куда поехать на Новый год в России: недорого, необычно или с шиком

Встретить Новый год где-нибудь «не здесь», необычно, с впечатлениями, но при этом в России — легко. И это необязательно должны быть Москва, Санкт-Петербург или Сочи. Altapress.ru нашел пять мест, которые ничуть не хуже для зимних каникул.

Чак-чак , бассейны и советский Новый год

Если в праздник вам хочется много и вкусно есть, кататься на сноуборде и ватрушках, купаться в горячем открытом бассейне — вам в Казань. Новогодняя столица Татарстана славится народными гуляниями, ароматной национальной кухней (привет, эчпочмаки и чак-чак) и городскими развлечениями.

Главная елка Казани, 35-метровая, светомузыкальная, и ледовый городок откроются у смотровой «Чаши» 26 декабря. Вторая главная новогодняя площадка развернется в парке «Черное озеро»: ночью 31 декабря там будет дискотека, трансляция обращения президента России и президента Татарстана.

Еще в этом году в Казани впервые появится музыкальная платформа «Арт-бокс» — мобильная сцена, которая будет путешествовать с концертами по самым многолюдным местам.

А 1 января в парке «Крылья советов» пройдет карнавал с атмосферой советского Нового года.

На каникулах в Казани можно арендовать коттедж на горнолыжном курорте, посетить крупнейший в России аквапарк и сходить в гости к татарскому Деду Морозу — в резиденцию Кыш Бабая и его внучки Кар Кызы.

И, конечно, увидеть Казанский Кремль, падающую башню Сююмбике и высочайшую мечеть Европы Кул-Шариф.

Старинные церкви и главный дед

Сколько можно уже слышать про этот Великий Устюг — почему бы уже не увидеть «столицу Нового года» своими глазами? Тем более, что райцентр на севере Вологодской области — это не только родина Деда Мороза, но и древнейший город, в котором сохранилось 28 церквей XVII-XVIII веков и десятки памятников древнего зодчества.

Но, конечно, лучше всего ехать сюда с детьми.

Сам Дед Мороз живет в резиденции в 12 километрах от Великого Устюга. Там можно увидеть его терем, зверинец, где живут волки, лоси, лисы и рыси, покататься на русской печке, снегоходах и санях. В новогоднюю ночь Дед Мороз гуляет по улицам Устюга в окружении своей свиты, здесь устраиваются народные гулянья и хороводы вокруг елки.

Из несказочных развлечений в Устюге — прогулки по роскошной набережной, музей новогодней и рождественской игрушки, Дом Усова и уникальный церковный ансамбль «Дымковская слобода».

Здорово , Кострома

Чтобы увидеть Деда Мороза, россияне едут в Великий Устюг, а встретить настоящую Снегурочку можно только в Костроме. Здесь находится ее сказочный ледяной терем. Однако туристы приезжают в провинциальный городок не только из-за него.

Кострома — столица удельного княжества, колыбель династий Романовых и Годуновых, город с множеством шедевров архитектуры, старинных церквей и музеев (в том числе под открытым небом). А в 40 километрах от Костромы вообще каждая улица — как открытка.

Кострома. pixabay.com Кострома. pixabay.com Кострома. pixabay.com

В Кострому стоит съездить, если идеальный Новый год для вас — это хороводы с ряжеными, ледяная водка с блинами и икрой, горячий сбитень, катания с горок и гонки на собачьих упряжках. А еще из Костромы можно отправиться на знаменитую лосиную ферму в Сумароково или устроить себе конные прогулки вдоль берегов Волги.

Экстремальный и потрясающий

Увидеть Байкал — мечта многих путешественников. Но в зимние каникулы сюда особенно часто приезжают любители экстрима и активного отдыха. Джиппинг, катание на снегоходах и собачьих упряжках, рыбалка на омуля — это вам не бесконечные застолья под «Иронию судьбы».

Зимний Байкал www.instagram.com/hobopeeba/ Байкал. unsplash.com

Туристам предлагают несколько мест для встречи Нового года на Байкале. Особенно популярны гостиницы Байкальского тракта и поселка Листвянка в устье реки Ангары. Но имейте ввиду: в начале января бухты Малого моря, в отличие от южной части озера, уже под устойчивым льдом. Так что вы можете стать первым, кто в 2020 году прокатится на коньках по байкальском льду.

Еще можно посетить мистический Ольхон, съездить на курорт с горячими источниками, побывать в Иркутске с обзорной экскурсией — главное, чтобы хватило времени и глаз.

Праздник на краю света

Мечтаете увидеть северное сияние? Тогда отправляйтесь в каникулы на Кольский полуостров, селитесь в небольшой деревушке и трепетно ждите, попутно изучая кухню и традиции местного народа. В январе природа на Кольском полуострове суровее, чем когда бы то ни было, но оно того стоит: шансы увидеть сияние в полярную ночь высоки.

Однако даже если не повезет, Новый год здесь вас ждет необычный. Вместо оливье и городских дискотек — посиделки в саамском чуме, подледная рыбалка и шашлык из оленины. Вместо фейерверков — бескрайнее звездное небо.

Туроператоры советуют отправиться в село Териберка на берегу Баренцева моря, село Ловозеро или уединенная турбаза «Куэльпорр» в Хибинских горах. В любом случае, путешествие на Кольский полуостров начинается с Мурманска.