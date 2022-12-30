На скорую руку. Пять «ленивых» салатов к Новому году

Altapress.ru собрал несколько рецептов, над которыми не нужно заморачиваться и ломать голову.

Салат с курицей и ананасами

Ананасы консервированные — 450 граммов,

Куриная грудка вареная — 2 штуки,

Яйца вареные — 4 штуки,

Майонез — по вкусу,

соль и перец — по вкусу.

Приготовление: все нарезать кубиками, добавить майонез, соль, перец и. Перемешать.

Салат с курицей и ананасами. kylinariya.ru

Салат с кукурузой , сыром и яйцами

Кукуруза консервированная — 300 граммов,

Сыр твердый — 200 граммов,

Яйца вареные — 3 штуки,

Майонез — 3 столовых ложки,

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление: яйца нарезать кубиками, смешать с кукурузой и майонезом. Добавить соль и перец по вкусу, а сверху потереть сыр.

Быстрый «крабовый»

Крабовые палочки — 240 граммов,

Кукуруза консервированная — 340 граммов,

Яйца — 4 штуки,

Огурец свежий — 2 штуки,

Сыр — 200 граммов,

Майонез — 150 граммов,

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление: яйца, крабовые палочки и огурец нарезать кубиками, добавить к ним консервированную кукурузу, майонез, соль и перец по вкусу. Все перемешать.

Крабовый салат Freepic

«Кальмары по-корейски»

Моркови по‑корейски — 200 граммов,

Тушки кальмаров — 2 штуки,

Лук — 1 штука,

Соевый соус — 3 столовых ложки,

Перец красный молотый — по вкусу.

Приготовление: Отварить и нарезать кольцами кальмаров, нарезать лук полукольцами, добавить морковь по-корейски, потом все перемешать и добавить соевый соус с перцем. Повторно перемешать.

«Нежный»

Филе красной слабосоленой рыбы — 100 граммов,

Яйца вареные — 2 штуки,

Сыр твердый — 100 граммов,

Помидор — 1 штука,

Листья салата — 4 штуки,

Майонез — 6 столовых ложки.

Приготовление: красную рыбу и помидор нарезать небольшими кубиками, отделить желтки от беков и потереть на терке, сыр тоже потереть. Выложить на тарелку в следующем порядке: лист салата, рыба, белок, сетка из майонеза, потом желток, снова сетка из майонеза, потом помидоры и финальная «сетка».