30 декабря
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Новый год

На скорую руку. Пять «ленивых» салатов к Новому году

Altapress.ru собрал несколько рецептов, над которыми не нужно заморачиваться и ломать голову.

Кальмары по-корейски.
Кальмары по-корейски.
womanadvice.ru

Салат с курицей и ананасами

  • Ананасы консервированные — 450 граммов,
  • Куриная грудка вареная — 2 штуки,
  • Яйца вареные — 4 штуки,
  • Майонез — по вкусу,
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление: все нарезать кубиками, добавить майонез, соль, перец и. Перемешать.

Салат с курицей и ананасами.
Салат с курицей и ананасами.
kylinariya.ru

Салат с кукурузой, сыром и яйцами

  • Кукуруза консервированная — 300 граммов,
  • Сыр твердый — 200 граммов,
  • Яйца вареные — 3 штуки,
  • Майонез — 3 столовых ложки,
  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление: яйца нарезать кубиками, смешать с кукурузой и майонезом. Добавить соль и перец по вкусу, а сверху потереть сыр.

Быстрый «крабовый»

  • Крабовые палочки — 240 граммов,
  • Кукуруза консервированная — 340 граммов,
  • Яйца — 4 штуки,
  • Огурец свежий — 2 штуки,
  • Сыр — 200 граммов,
  • Майонез — 150 граммов,
  • Соль и перец — по вкусу.

Приготовление: яйца, крабовые палочки и огурец нарезать кубиками, добавить к ним консервированную кукурузу, майонез, соль и перец по вкусу. Все перемешать.

Крабовый салат
Крабовый салат
Freepic

«Кальмары по-корейски»

  • Моркови по‑корейски — 200 граммов,
  • Тушки кальмаров — 2 штуки,
  • Лук — 1 штука,
  • Соевый соус — 3 столовых ложки,
  • Перец красный молотый — по вкусу.

Приготовление: Отварить и нарезать кольцами кальмаров, нарезать лук полукольцами, добавить морковь по-корейски, потом все перемешать и добавить соевый соус с перцем. Повторно перемешать.

«Нежный»

  • Филе красной слабосоленой рыбы — 100 граммов,
  • Яйца вареные — 2 штуки,
  • Сыр твердый — 100 граммов,
  • Помидор — 1 штука,
  • Листья салата — 4 штуки,
  • Майонез — 6 столовых ложки.

Приготовление: красную рыбу и помидор нарезать небольшими кубиками, отделить желтки от беков и потереть на терке, сыр тоже потереть. Выложить на тарелку в следующем порядке: лист салата, рыба, белок, сетка из майонеза, потом желток, снова сетка из майонеза, потом помидоры и финальная «сетка».

Салат &quot;Нежный&quot;.
Салат «Нежный».
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