На скорую руку. Пять «ленивых» салатов к Новому году

Салат с курицей и ананасами
- Ананасы консервированные — 450 граммов,
- Куриная грудка вареная — 2 штуки,
- Яйца вареные — 4 штуки,
- Майонез — по вкусу,
- соль и перец — по вкусу.
Приготовление: все нарезать кубиками, добавить майонез, соль, перец и. Перемешать.
Салат с кукурузой, сыром и яйцами
- Кукуруза консервированная — 300 граммов,
- Сыр твердый — 200 граммов,
- Яйца вареные — 3 штуки,
- Майонез — 3 столовых ложки,
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление: яйца нарезать кубиками, смешать с кукурузой и майонезом. Добавить соль и перец по вкусу, а сверху потереть сыр.
Быстрый «крабовый»
- Крабовые палочки — 240 граммов,
- Кукуруза консервированная — 340 граммов,
- Яйца — 4 штуки,
- Огурец свежий — 2 штуки,
- Сыр — 200 граммов,
- Майонез — 150 граммов,
- Соль и перец — по вкусу.
Приготовление: яйца, крабовые палочки и огурец нарезать кубиками, добавить к ним консервированную кукурузу, майонез, соль и перец по вкусу. Все перемешать.
«Кальмары по-корейски»
- Моркови по‑корейски — 200 граммов,
- Тушки кальмаров — 2 штуки,
- Лук — 1 штука,
- Соевый соус — 3 столовых ложки,
- Перец красный молотый — по вкусу.
Приготовление: Отварить и нарезать кольцами кальмаров, нарезать лук полукольцами, добавить морковь по-корейски, потом все перемешать и добавить соевый соус с перцем. Повторно перемешать.
«Нежный»
- Филе красной слабосоленой рыбы — 100 граммов,
- Яйца вареные — 2 штуки,
- Сыр твердый — 100 граммов,
- Помидор — 1 штука,
- Листья салата — 4 штуки,
- Майонез — 6 столовых ложки.
Приготовление: красную рыбу и помидор нарезать небольшими кубиками, отделить желтки от беков и потереть на терке, сыр тоже потереть. Выложить на тарелку в следующем порядке: лист салата, рыба, белок, сетка из майонеза, потом желток, снова сетка из майонеза, потом помидоры и финальная «сетка».
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