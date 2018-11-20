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Новый год
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Новый год-2019. 25 идей смешных костюмов на новогодний корпоратив

На новогодний корпоратив можно прийти и в обычной одежде. Но чтобы встретить Год Свиньи весело, можно ведь и поработать над своим праздничным костюмом. Например, берете обычный свитер и пришиваете к нему какие-нибудь интересные буквы. Или делаете костюм из своей прически. А можно просто раскрасить лицо. Посмотрите эту фотободборку, здесь масса забавных идей.

Идеи смешных нарядов на корпоратив.
Идеи смешных нарядов на корпоратив.
ha-hatushki.ru
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